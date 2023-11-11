加薩醫院附近戰鬥激烈　美法等施壓以色列保護平民

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路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天訪問印度時說：「有太多巴勒斯坦人被殺害了，過去這幾週有太多人受苦受難。」這是他迄今對身陷以哈戰爭的平民所發表的最強烈評論。
但布林肯重申美國對以色列軍事行動的支持，以確保加薩不再被用來「當作發動恐怖行動的平台」。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚接受英國廣播電台（BBC）訪問時說，以色列必須停止轟炸加薩與殺害平民。他說，法國「明確譴責」哈瑪斯的「恐怖」行動；儘管以色列有權保護自己，但「我們的確在敦促他們停止（在加薩的）這種轟炸」。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）回應這些呼聲時說，全球領袖應該譴責哈瑪斯而不是以色列，「哈瑪斯今日在加薩犯下這些罪行，明日也會在巴黎、紐約與世界其他地方犯下」。
以色列已表示，如果停火的話，哈瑪斯將會利用休戰期間重振旗鼓。哈瑪斯武裝分子在上月的攻擊中，並且挾持了多達240名不同國籍的人質。
沙烏地阿拉伯外交部表示，沙烏地今天將在利雅德舉行伊斯蘭-阿拉伯聯合特別峰會，「召開這場聯合會議是在回應巴勒斯坦加薩走廊發生的特殊情況，各國認為有必要共同努力，提出一致的集體立場」。
從昨天深夜到今天早上，加薩市（Gaza City）醫院附近的戰鬥變得更加激烈，巴勒斯坦官員說，醫院發生爆炸並遭到砲火波及。
西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長賽梅耶（Mohammad Abu Selmeyah）說：「以色列現在正在對加薩市醫院發動戰爭。」
他之後說，以色列空襲加薩市布拉克學校（Al-Buraq School），造成至少25人死亡。房屋被毀的民眾都躲到這座學校避難。
加薩官員說，昨天凌晨，有以色列飛彈落到加薩規模最大的西法醫院（al-Shifa Hospital）庭院，以色列飛彈並且導致印尼醫院（Indonesian Hospital）受損，據信還造成納薩爾．蘭蒂西（Nasser Rantissi）兒童癌症醫院起火。
以色列軍方之後表示，是加薩巴勒斯坦武裝分子誤射擊中西法醫院。
以色列政府發言人列維（Eylon Levy）聲稱哈瑪斯總部設於西法醫院地下室，意味醫院已失去受保護地位，成為一個合理攻擊目標。以色列並說哈瑪斯把武器藏在各醫院下方的地道，但哈瑪斯否認這些指控。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1121111
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