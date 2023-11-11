《此時此刻》5看點！小S床戰吳慷仁直逼謎片 林熙蕾演出原因曝光
Netflix台劇《此時此刻》眾星雲集，擁有小S、吳慷仁、林心如、林熙蕾、賈靜雯等大咖加持，10對CP組合帶來台北發生的10段戀愛故事，《NOWnews今日新聞》整理5個精彩看點，與讀者一起開箱這部都會影集，除了小S與吳慷仁直逼謎片的親密戲在網路瘋傳，還有天后蔡依林親自創作主題曲！
記者羅凌筠／台北報導
小S、吳慷仁在劇中是一對從抓姦盟友變砲友的婚外情男女，小S露骨演出對人夫暈船的人妻，與吳慷仁的親密戲充斥激情與愛慾，尺度直逼謎片，火辣辣上演撫胸、吻大腿情節，小S戲外也透露被吳慷仁在旅館房間內，用充滿慾望的眼神凝望跟親吻，內心小鹿亂撞。
好久不見的女神林熙蕾，與交情20年閨密林心如一起演一對女同志，林熙蕾詮釋中性蕾絲邊，舉手投足散發男人味，林心如坦承真的被電到，眼睛對視就心跳加速，也因為林心如神來一筆，跟公司隨口提到「蕾蕾在台灣」，促成這次的驚喜選角。
《此時此刻》由修杰楷初次擔任製作人，集合到耀眼的卡司組合，甚至親自殺價老婆賈靜雯的片酬，賈靜雯在戲裡與25歲曾敬驊大談姐弟戀，小S嚇到：「有一段很激情，她穿黑色內褲，腿被打開哎。」修杰楷透露有試著讓老婆自己選對手，「她選到曾敬驊。」
《此時此刻》由《華燈初上》的班底總製作人戴天易、編劇杜政哲、總導演連奕琦操刀，《華燈初上》的林心如、郭雪芙、劉品言、謝欣穎都有演出，演員名單攤開，還有王淨、朱軒洋、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、峮峮加持。
天后蔡依林為主題曲〈Someday, Somewhere〉親自填詞譜曲、首度擔任自己的配唱製作人。Jolin以天使的角度，望著都市人之間的愛情故事，「這首歌寫下對愛很渴望，又有一點遺憾無法在當下說出想說的話；是一種未來的自己在跟現在的自己輕聲傾訴的感覺。」