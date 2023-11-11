淋雨濕身輔選！賴清德暗諷假合作「與其相信藍白合、不如選擇我」

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賴清德替鄭文婷站台時表示，他的故鄉萬里，就在基隆旁邊，因此每一次他來到基隆，都像回到故鄉一般感到非常熟悉，「我是大基隆的一份子」。
賴清德提到，建設基隆，就是建設台灣國門，接著細數基隆近幾年熱門打卡新景點表示，在中央、地方共同努力與合作下，基隆改變許多，包括國門廣場、正濱漁港、彩色屋、東岸旅客中心等，「台北有101大樓，未來基隆也有基隆塔」；交通方面，賴清德則以基隆轉運站周邊改善為例指出，基隆整體交通規劃變得更加便利。
賴清德強調，民進黨重視基隆、用心建設基隆，「過去政府推不動的事情，民進黨全力來做」，希望基隆鄉親繼續支持民進黨，帶領台灣持續走向世界。
賴清德提到，有些政黨合作是顧慮權力分配，誰做正、誰做副，為自己的利益，不顧人民福祉與國家願景；賴直言，到底真合作、假合作，大家心裡有數，「全民的合作才是真合作，台灣和國際合作才是符合台灣國家利益的合作」。
「與其相信藍白合，不如選擇賴清德！」賴清德說，藍白合不如全民合，他做總統會用民主團結台灣，讓全民團結合作，一起讓國家更好，讓人民更幸福。
賴清德認為，好的國家領導人，他具備三個條件，第一，他有完整歷練、從地方到中央，最清楚國家運作、最了解台灣發展需求；第二，有清楚國家願景，已經召開7場國政願景發表會，帶給人民更多照顧；第三，擁有最有經驗團隊，民進黨8年執政歷練是最穩健團隊，且他承諾，如果有機會帶領國家，好的人才都邀請加入執政團隊，建立清廉勤政公開透明的政府。
賴清德說，鄭文婷與他相同，出身勞工家庭，也因為懷抱理想離開原本的工作，投身公共事務，希望基隆鄉親能夠擔任鄭文婷與他的競選總幹事，幫忙拉票、催票、固票，讓總統當選、國會過半、政黨票支持民進黨，選擇對的人、讓台灣走在正確的道路上。
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