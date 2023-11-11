韋禮安3度攻蛋開唱！張小燕「有你就安」送祝福 黑人范范獻心意
韋禮安於今（11）、明（12）日一連兩天在台北小巨蛋舉行「如果可以，我想和你明天再見again」，在演藝圈有著好人緣的他，許多藝人好友都送上花籃與卡片，祝福演唱會順利，張小燕在卡片上寫道：「有你就安，演出成功。」雖然字句簡短，但是卻給人無盡力量；近日陷入「#MeToo」風波的黑人（陳建州），則是與太太范瑋琪一起送上花籃，卡片上則是寫著：「Again Again Again 演場會一直Again。」
記者吳雨婕／台北報導
演藝圈大姐大張小燕送上卡片，上面寫道：「有你就安，演出成功。」羅時豐在卡片上表示：「如果可以，我想和你明天再見again演唱會，如果可以...也想一直聽韋鳥唱下去。」黑人、范范夫妻倆一起送上花籃、卡片，卡片上頭寫著：「韋哥，Again Again Again 演場會一直Again。」動力火車親暱的稱呼韋禮安「海獅會會長」，祝福韋禮安的演唱會成功。
日前在上海開唱的陶喆，則是以英文恭喜韋禮安在小巨蛋的演唱會門票秒殺，曾沛慈、八三夭、五堅情、魚丁糸、魏如萱、畢書盡、彭佳慧、盧廣仲、徐佳瑩與比爾賈；宇宙人、林宥嘉都給予韋禮安開唱加油打氣。