追劇認識失智症！國健署邀長者力行「護腦5招」防失智

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國民健康署署長吳昭軍表示，追劇也可以認識失智症，告訴民眾怎麼和失智者相處。國民健康署今年舉辦「失智友善『影』響力」網路推薦影劇活動，最多網友推薦由資深藝人寇世勳先生所主演「你好，我是誰」影集。
記者會代言人寇世勳表示，自己參加影集的演出後 ，才了解失智症要怎麼預防，同時體認大部分失智者只要大眾多給予關懷，他 們有了安全感，就能平和且自在的生活。因此，呼籲國人發揮「失智友善『影』響力」，一起看劇的同時，順便認識甚麼是失智症的十大警訊以及如何面對周遭的失智親人與如何相處等。
寇世勳也提到，每回研讀新劇本會花很多腦力以及揣摩新角色，原本深怕用腦過度而影響腦力，後來才知道原來不僅不會為腦力帶來負面影響，反而具有預防失智的功效。
國民健康署社區健康組組長李嘉慧指出，希望民眾在年輕時就要多運動、多動腦，還有要跟社會互動，願意走出家裡、多運動，可降低罹患失智症之相對風險。4成孤單的人，失智風險增加 2 倍。自 2013 年衛福部公布失智症防治照護政策暨行動方案以來，國健署便長期積極邀請長者一起力行「護腦5招」防失智，要「多動腦」、「多運動」、「多社會互動」、「均衡飲食」和「維持健康體重」，藉此增加大腦保護因子，進而預防或延緩失智。
國民健康署提醒民眾，罹患失智症前有以下十大警訊，包括記憶力減退到影響生活、計畫事情或解決問題有困難、無法勝任原本熟悉的事務、對時間及地點感到混淆、有困難理解視覺影像和空間之關係、言語表達或書 寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱 、從職場或社交生活中退出、情緒和個性的改變等。若發現自身或親友有 以上十大徵兆的現象，應及早就醫診斷。
除「你好，我是誰」影集外，網友也推薦本土劇「俗女養成記」及外片「我想念我自己」電影等失智相關影片。此外，國民健康署近年亦製做預防及延緩失智相關衛教素材及一系列線上課程， 置於e等公務園網站、國民健康署健康九九+網站及失智友善資源平台等，讓民眾隨時都能獲得相關資源及協助。