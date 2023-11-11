李國毅2歲女兒搞錯Daddy！看到温昇豪「指著他喊爸爸」
中視8點檔《開創者》粉絲見面會今（11）日舉行，温昇豪、蔡淑臻、安心亞、吳婉君比李國毅、陳奕先殺青，李國毅一臉哀怨笑說：「很不爽，我的臉明顯暗沉。」李國毅的2歲女兒是節目忠實粉絲，只是女兒「威廉妹妹」看到電視上的帥哥就認成爸爸，「她看到温昇豪，型差不多的帥哥，也都叫爸爸。」
記者羅凌筠／台北報導
蔡淑臻抱病現身，她說拍戲時就已經感冒，而且傳染源就是來自李國毅，蔡淑臻笑說：「所以那段時間他對我特別好。」吳婉君也被李國毅的感冒傳染，而且整整生病2個禮拜，安心亞笑說還好自己沒被傳染，沒想到坐在她身旁的蔡淑臻聽到後，立刻作勢要拿下口罩，黏著安心亞撒嬌：「我好喜歡妳。」讓安心亞嚇到大喊要她走開。
李國毅除了與蔡淑臻譜姐弟戀，和好兄弟陳奕飾演一起進公司的同梯，互動卻飄出BL男男搭檔味，李國毅說，有幾場曖昧的戲，跟陳奕演起來更自在輕鬆，陳奕也表示兩人很多打鬧互動，都是即興想出來的橋段。陳奕現場還拱扮演保全業總裁的温昇豪，帶劇組出國「畢業旅行」，温昇豪大方應允：「我覺得可以。」
安心亞在戲裡頂著波浪捲髮型穿淑女洋裝，很有總裁夫人的端莊感，她笑說：「朋友看了一直笑，說我怎麼可能這麼溫柔？」飾演老公的温昇豪也爆料，安心亞私底下恰北北。安心亞在粉絲見面會上也本色演出，和粉絲玩遊戲玩到吵架，霸氣喊：「我玩遊戲就是要贏。」
吳婉君40歲生日在拍戲中度過，軋2部8點檔的她笑說生日願望是「睡眠自由」，同門師姐何依霈與《一家團圓》CP龍語申9月登記結婚，她聞訊說：「我早就知道，終於公布了，很怕不小心說出來，祝福他們有情人終成眷屬。」《開創者》周一至周五晚間8到10點在中視頻道播出。