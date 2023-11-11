竹科IC設計經理猝死！倒臥宿舍浴室身亡　同事開門嚇傻

三重派出所被角頭包圍！竟有「內鬼」洩內幕　2所長遭記過調職

▲新北市三重分局三重派出所日前遭到黑衣人包圍，對著所內大聲嗆聲要求廖姓員警「出來面對」，引發社會譁然；三重分局今（11）日也公布調查結果三重派出所、二重派出所所長遭調職。（圖／翻攝畫面）
▲新北市三重分局三重派出所日前遭到黑衣人包圍，對著所內大聲嗆聲要求廖姓員警「出來面對」，引發社會譁然；三重分局今（11）日也公布調查結果三重派出所、二重派出所所長遭調職。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

新北市三重分局三重派出所日前遭到黑衣人包圍，對著所內大聲嗆聲要求廖姓員警「出來面對」，引發社會譁然；三重分局今（11）日也公布調查結果，三重派出所長黃心廉嚴重違反報告紀律遭記1小過調職，而二重派出所長陳子杰，曾向翁姓角頭提供該名警員個資，也透露三重所長黃心廉個性比較溫和，遭分局認定違反警察人員與特定對象接觸交往規定及報告紀律，記1小過調職；另外勤務指揮中心主任與值勤官，則分別處以申誡1次、2次處分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧案件經過，11月4日凌晨3時20分左右，翁男酒醉與妻子王女在三重區正義北路28巷口咆哮拉扯，嚇得附近住戶報警處理，三重警分局三重派出所獲報後，派遣兩名員警驅車趕抵，翁男見警不但不理會勸阻還持續咆哮，員警試圖拉開兩人，還被翁男打傷，廖姓員警見狀立即衝前將翁男壓制在地，考量翁男酒醉且有傷人之虞，因此員警將他帶回派出所保護管束，直到當天清晨5時許，翁男酒意消退責付翁男家人帶回。

據了解，翁男曾經活躍於三重地區的幫派，他酒醒後廖姓員警對他壓制並保護管束行為是執法過當，隨即將廖員照片傳給熟識的三重分局某外勤警員，得知廖員沒有背景，加上三重派出所黃姓所長才剛上任，認為不熟當地生態、好處理。同日當晚9時許，翁姓夫妻與26歲的兒子找來11名黑衣人，一行人「包圍」三重派出所，除了不斷叫囂廖員名字「出來面對」，還一度要衝進派出所內，黃所長大聲喝令黑衣人立即解散。

後續影片在網路瘋傳，警方迅速在4小時後將翁男等14人逮捕到案，警詢後依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌移送法辦。新北地檢署認為，翁男之子教唆聚眾包圍公署情節重大，檢察官聲請羈押禁見獲准，翁男及妻子王女分別以15萬元、10萬元交保候傳，並諭令翁姓夫妻每周須向三重分局報到。

對此，三重分局經過調查後，認定三重所長黃心廉事發後1小時22分才報告分局長官，且內容偏誤不實，嚴重違反報告紀律；另在處置過程未當機立斷、強勢執法，致生非議，遭受民眾對警察執法威信產生疑慮，引發負面觀感，核予記過1次，並調整職務。

三重分局指出，調查過程中，發現二重派出所所長，與滋事分子不當接觸、知情不報，違反警察人員與特定對象接觸交往規定及報告紀律，併予記過一次，並調整職務。另勤務指揮中心主任及執勤官員，未能掌握及督屬同步通報處置狀況，核有疏失，分別核予申誡一次及二次處分。

三重分局嚴正聲明，警方執法絕對不容挑釁，任何挑戰法律之失序行為，一定追究到底，依法嚴辦！另亦嚴格要求所屬謹守分際、慎選交友對象，嚴禁與特定對象接觸交往。本分局將持續要求同仁嚴正執法、展現警察執法力道，捍衛法治尊嚴。

國民黨大老說話了！勸侯友宜「放棄總統大選」：回到新北當市長

柯文哲罵幕僚髒話！前攝影官潘俊霖「不意外」：心中沒有團隊

黑衣人包圍三重派出所叫囂！囂張原因曝光　所長恐被調職基層炸鍋

女警忙整天遭罵「吃什麼飯」！躲廁所爆哭到送醫　隊長僅口頭申誡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞