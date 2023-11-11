三重派出所被角頭包圍！竟有「內鬼」洩內幕　2所長遭記過調職

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據了解，翁男曾經活躍於三重地區的幫派，他酒醒後廖姓員警對他壓制並保護管束行為是執法過當，隨即將廖員照片傳給熟識的三重分局某外勤警員，得知廖員沒有背景，加上三重派出所黃姓所長才剛上任，認為不熟當地生態、好處理。同日當晚9時許，翁姓夫妻與26歲的兒子找來11名黑衣人，一行人「包圍」三重派出所，除了不斷叫囂廖員名字「出來面對」，還一度要衝進派出所內，黃所長大聲喝令黑衣人立即解散。
後續影片在網路瘋傳，警方迅速在4小時後將翁男等14人逮捕到案，警詢後依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌移送法辦。新北地檢署認為，翁男之子教唆聚眾包圍公署情節重大，檢察官聲請羈押禁見獲准，翁男及妻子王女分別以15萬元、10萬元交保候傳，並諭令翁姓夫妻每周須向三重分局報到。
對此，三重分局經過調查後，認定三重所長黃心廉事發後1小時22分才報告分局長官，且內容偏誤不實，嚴重違反報告紀律；另在處置過程未當機立斷、強勢執法，致生非議，遭受民眾對警察執法威信產生疑慮，引發負面觀感，核予記過1次，並調整職務。
三重分局指出，調查過程中，發現二重派出所所長，與滋事分子不當接觸、知情不報，違反警察人員與特定對象接觸交往規定及報告紀律，併予記過一次，並調整職務。另勤務指揮中心主任及執勤官員，未能掌握及督屬同步通報處置狀況，核有疏失，分別核予申誡一次及二次處分。
三重分局嚴正聲明，警方執法絕對不容挑釁，任何挑戰法律之失序行為，一定追究到底，依法嚴辦！另亦嚴格要求所屬謹守分際、慎選交友對象，嚴禁與特定對象接觸交往。本分局將持續要求同仁嚴正執法、展現警察執法力道，捍衛法治尊嚴。