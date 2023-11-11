光棍節不孤單　岡山戶政陪你「幸福扭蛋趣」

高雄市岡山戶政事務所為響應光棍節熱鬧氛圍，特別於今(11)日舉辦扭蛋抽獎活動，好禮大放送，最大獎抽出海港雙人餐券，邀請單身民眾一同參與，現場湧入大量熱情參與者，爭相於「愛情羊肉爐」結婚背板拍照打卡。為了鼓勵更多人脫離單身，凡新人今天登記不僅加碼抽扭蛋，更加贈限量愛情相框存錢筒，吸引16對新人搶登記!
記者郭凱杰／高雄報導
11月11日，俗稱「光棍節」，被視為單身男女脫單的絕佳機會。岡山戶政在這特殊的日子舉辦扭蛋抽海港餐券活動，鼓勵單身者和結婚新人一同慶祝。凡今天脫單者除加碼抽扭蛋外，前六對結婚登記的新人，再獲贈以「愛情羊肉爐」結婚背板為主題設計的限量文創商品「愛情相框存錢筒」，成為新人光棍節脫單的獨特紀念品。
不僅如此，現場還提供創意手卡，如「領我回家」、「我要脫單」、「跟我戀愛吧」..等，鼓勵單身者展現脫單的決心，並勇敢追求幸福。 活動現場只要完成指定任務即可參加扭蛋抽獎。幸運抽中海港雙人餐券的靳小姐興奮表示：太開心了！沒想到會抽中大獎。想讓爸爸媽媽一起去享受一頓頂級的美食，慶祝珍珠婚之喜！」
何先生與劉小姐兩人在電子公司工作認識並展開交往，即將邁入第11年，為讓彼此永遠記住1111這個特別的日子，一大清早就來排隊等候，不僅成功搶到1號號碼牌，更搶到頭香辦理結婚登記。拿到「愛情相框存錢筒」劉小姐開心的表示，謝謝老公努力搶頭香，讓光棍節變得如此浪漫，成為我們獨特的結婚紀念日。
岡山戶政主任曾勇清表示，市府民政局在推動「樂婚、願生、能養」人口政策不遺餘力，為鼓勵適齡青年結婚生育，特別選在光棍節這天，舉辦扭蛋抽海港雙人餐券活動，希望讓單身者和有情人皆能感受滿滿的幸福和快樂，並鼓勵單身者勇敢脫單追求幸福。