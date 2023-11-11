請求新北國賠1元「敗訴確定」！恩恩爸尊重判決　只盼悲劇別重演

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因請求金額在10萬元以下，適用小額訴訟程式，由板橋簡易庭為第一審。簡易庭7月21日判決敗訴，新北市府等3單位不須賠償。
簡易庭判決表示，原告應負責舉證，但未針對「恩恩」的損害結果，提出相關醫學資料，或具「相當因果關係」的證據。另審酌依據被告所提監察院的調查報告中，有4名相關兒童及加護醫學專家的發言資料；法官認為，病童死亡的難以認定與公務員行為，有相當因果關係。
「恩恩」爸爸提上訴，主張人民依國賠法請求國賠，只要適當證明受有損害，依經驗法則與社會一般通念，足認定國家違反作為義務，與損害有相當因果關係就足夠。
義務律師王妙華今天表示，因一審法官認為孩子死亡的結果，與是否提早送醫難有因果關係；故上訴時提到，「恩恩」爸媽所承受的劇烈痛苦，就是所承受的財產上不利益（損失）；原告認為，一審沒有針對何以「恩恩」爸媽的身心具體痛苦並非損害，這部分未在判決書說明理由。
因簡易庭訴訟屬於二審制，只有法律審（審查判決有沒有違背法令）；王妙華說，並未開庭審理，10月30日已收到判決書。二審新北地院認為，既然是小額判決，縱使判決未附理由，也不構成判決違法，所以認為此部分，上訴不合法。
新北地院認為，「恩恩」父母的上訴，關於損害因果關係等，及未附判決理由；一部分無理由、一部分不合法，因此不經言詞辯論直接駁回上訴。本件不得再上訴。
王妙華說，收到判決書後曾與「恩恩」的父親林先生聯絡，恩恩爸覺得很遺憾，申請國賠的目的是追求真相，已盡其法律層面能做的；也只能尊重判決的結果，但希望悲劇不要再重演。（編輯：林恕暉）1121111