科工館展「傳播科技」　上百件文物亮相

國立科學工藝博物館即日起推出「人造關係-開箱:傳播科技特展」，集結館內收藏並與收藏家、企業、學校等產官學合作，展出逾百件、橫跨超過1世紀的傳播科技文物，透過跨時代新舊文物的展示，使各年齡層、不同世代的觀眾都能在特展中找到屬於自己的共鳴與感動。
記者陳美嘉／高雄報導
科工館收羅有關傳播科技藏品約有5萬件，是國內難得在聲音、印刷、影視、電信四大類別都有典藏物件的博物館。此次特展合作單位眾多，展出物件豐富多元，包含臺灣第一台活字版印刷機、世界最小的口袋型留聲機、全球第一代Sony Walkman®隨身聽、超過兩尺高的電影放映機、蘋果第一台暢銷個人電腦Apple II等。
特展除了融入場景的實體展之外，另設計「線上劇場版」，以人物對話、實境解謎的手法，讓觀眾參與一對戀人穿越時空的愛情故事。除了尋找謎題線索之外，觀眾加入遊戲就像是真的和故事裡的角色對話一樣，還有結局彩蛋等著你發現這對戀人的愛情秘密，有展場版與劇場版兩個版本。
科工館策展團隊還特別揀取傳唱3000多年的《詩經》詞句，作為各展區的標題，從「在水一方」的追尋直至「與子偕老」的信任，隱喻人與人之間關係情感的發展脈絡，並特別邀請藝術家打造「時間的長河」大型裝置藝術品，是科學工藝融合文學藝術的嶄新體驗。
此外，為能吸引年輕觀眾的目光，展場空間的視覺風格以明亮穿透、繽紛多彩為取向，還有以好拍好玩的鏡面打卡牆、書牆、拍貼機等，讓新舊文物適當融合呈現，親子、年輕族群、甚或古物愛好者皆不容錯過。《人造關係-開箱:傳播科技特展》即日起展出至113/8/25。