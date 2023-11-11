《寧安如夢》張凌赫求婚白鹿遭拒 霸氣藐視情敵「我不會輸」
腹黑帝師張凌赫與心機皇后白鹿在愛奇藝古裝劇《寧安如夢》愛恨交織，對於角色重獲新生後卻能對仇人產生愛慕，白鹿受訪時解釋：「我覺得是逐漸升溫的，前面覺得這個人是她害怕的人，但自從她捅了他一刀，苦果亦是果，從那個時候開始，這個仇人的包袱就拋棄了。」張凌赫立即反問：「那為什麼後面我跟妳求婚，妳還要拒絕我呢？」白鹿一個小眼神拒絕劇透笑說：「過兩天再跟你解釋。」
記者羅凌筠／綜合報導
問及女主角姜雪寧複雜的感情線，白鹿非常堅定的說：「張遮（王星越 飾）想讓她做個好人，燕臨（周峻緯 飾）想把她捧成公主，只有謝危（張凌赫 飾）讓她做自己，燕臨是在對的時間遇到錯的人，張遮是錯的時間遇到對的人，謝危就是對的時間遇到對的人。」一番解析讓張凌赫讚嘆白鹿非常會說話。
張凌赫也認為：「燕臨可能像青梅竹馬，張遮像白月光，謝危給了她在迷茫的時候最需要的東西，比如改變自己命運的勇氣。」問張凌赫是否擔心與其他追求白鹿的男性競爭？張凌赫相當有自信的說：「不會啊！謝危不會輸的。」演員一起直播時，王星越也問：「你覺得張遮在姜雪寧心裡是什麼樣的存在？」張凌赫替謝危宣示主權，表示張遮只是過去，「現在跟未來是謝大人。」
張凌赫和白鹿一個是摩羯座、一個是處女座，性格相差很多的兩人如何在拍戲時相處？張凌赫開玩笑說白鹿有處女座的一面，就是「心細」，對自己要求很高，對他要求也很高，讓白鹿睜大眼笑說：「怎麼已經開始打小報告了？」張凌赫接著說：「但她心裡其實還是個小女生。」兩人可愛又自在的互動，可見好感情。
張凌赫透露為了詮釋身負國仇家恨的謝危，不斷健身，瘦了6公斤，體態也比先前出演《雲之羽》時更為精實。日前張凌赫曾因展現特別的歌聲，讓網友笑虧「聽他一曲有如渡劫」，張凌赫自嘲：「我在網上聽自己唱歌唱了3天，你說我有多尷尬？」白鹿卻讚賞他：「《戒菸》唱得不錯，我想聽！」還鼓勵張凌赫唱兩句，張凌赫馬上拒絕。