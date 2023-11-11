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全台首創！私廚餐廳攜手小農推「全蔬食」料理　開箱中山對酌新菜

▲「中山對酌」推出全新蔬食菜單，屬私廚餐廳中的首創，並走遍全台，探訪在地小農優質好食材，菜色共計16道，圖為其中的「木須豆腐花」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「中山對酌」推出全新蔬食菜單，屬私廚餐廳中的首創，並走遍全台，探訪在地小農優質好食材，菜色共計16道，圖為其中的「木須豆腐花」。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北私廚餐廳之一的「中山對酌」，此季推出蔬食菜單，算是私廚餐廳中的首創。中山對酌的團隊為此也走遍全台，探訪在地優質好食材，才決議用上各角落小農獨有的蔬菜，善用其特殊性與美味度，做出包含頭盤在內的共計16道佳餚，8~10人份，售價35000元，每個月10日可開放一個月內訂位。

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愈來愈多的餐廳願意積極參與永續議題，打造綠色餐廳環境，也喜歡與在地小農採購季節蔬果。而所謂的「私廚餐廳」，本就也可算是種綠色友善責任，透過接受預約方式來控管用餐人數，藉此也能大大減少餐廳食材的耗損與浪費。但私廚餐廳「中山對酌」不僅限於此，此季就領先各私廚同業，率先推出一整套的蔬食菜單。

▲主廚邱涵乾表示，蔬食菜色比葷食更難設計與製作，此季推出的蔬食菜單，以「淺嚐」的手法帶入食材內。(圖／記者葉盛耀攝)
▲主廚邱涵乾表示，蔬食菜色比葷食更難設計與製作，此季推出的蔬食菜單，以「淺嚐」的手法帶入食材內。(圖／記者葉盛耀攝)
主廚邱涵乾表示，此季推出的蔬食菜單，以「淺嚐」的手法帶入食材內，選用台灣產區小農契作的高品質蔬果。 不深陷於強烈的調味或過分複雜的烹飪技巧，讓人們在品嚐時能夠更專注於食物自然的味道，並且感受到食材所帶來的獨特感受和食物與自然的聯繫。「『單純而美好』，是我們這次想帶給各位的飲食文化上的哲學思考。」

首先頭盤就有鹽焗白果、桂花釀紅棗、五穀豐收，另有炸晚香筍，選用來自雲林的晚香筍，特以酥炸的方式，襯托其清香。

▲晚香筍特以高溫油炸方式，帶出另一種清香風味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲晚香筍特以高溫油炸方式，帶出另一種清香風味。（圖／記者葉盛耀攝）
接續開胃菜之後的的炆煲湯也特別，名為「精力蔬菜湯」，使用紅蘿蔔、牛蒡、玉米、高麗菜、馬鈴薯先蒸過，後與腰果一起煮成湯， 將腰果的油脂及蛋白質釋放出來，利用一碗精力充沛的湯品揭開菜餚的序幕。

▲精力蔬菜湯匯聚相當多種的蔬菜水果，透過蒸的方式來調理。（圖／記者葉盛耀攝）
▲精力蔬菜湯匯聚相當多種的蔬菜與堅果，透過蒸的方式來調理。（圖／記者葉盛耀攝）
接下來的熱菜，則有「翡翠福袋」，底層為蒸蛋，使用生春捲皮包裹入豆眼、洋地瓜、杏鮑菇、北菇等拌炒至香的內餡，上頭澆淋上以蔬菜高湯等熬出的翡翠點綴，多種香氣與口感在嘴裡堆疊出風雅的滋味。

▲「翡翠福袋」是以生春捲皮包裹入豆眼、洋地瓜、杏鮑菇、北菇等拌炒過的豐富內餡。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「翡翠福袋」是以生春捲皮包裹入豆眼、洋地瓜、杏鮑菇、北菇等拌炒過的豐富內餡。（圖／記者葉盛耀攝）
至於「木須豆腐花」，本就是中山對酌擅長的菜式，今以蔬食來表現，使用木須上湯的方式，以嘉義十甲農場的有機黃豆做出來的豆腐腦(水豆腐)為主角，搭配滑菇、金針菇和木耳熬製羹湯來呈現，看似清淡無聊，吃起來卻千滋百味。

最令人驚艷的是梅菜煲仔飯，主廚邱涵乾透露，選用的米主要是194號米，本身就帶點香蘭葉或是芋頭那樣的香氣，為了要更有黏性，又加入部分的越光米，至於配料，則匯聚了梅干菜、福菜、巴西蘑菇、牛肚菌等，十足又迷人的豐富香氣，就連戒澱粉中的人應該也是抵擋不住。

▲梅菜煲仔飯用了兩種米去炊煮，並匯聚了梅干菜、福菜、蘑菇等多種配料。(圖／記者葉盛耀攝)
▲梅菜煲仔飯用了兩種米去炊煮，並匯聚了梅干菜、福菜、蘑菇等多種配料。(圖／記者葉盛耀攝)
除了私廚餐廳，台北晶華酒店日前也剛宣佈加入EarthCheck認證計劃，成為全球性永續旅遊認證組織EarthCheck 在台灣的首位會員，飯店將展現自身在溫室氣體排放、能源效率節約和管理、生態系統保護、社會文化管理等10個關鍵評估面向上的積極作為，與EarthCheck的國際認證標準接軌。

台北晶華酒店也表示，晶華酒店內執行的每一項政策與活動都希望正面反饋到ESG環境保護、社會責任、以及公司治理等領域，今年更積極以聯合國發佈的全球永續發展目標(SDGs)為最高指導原則，陸續推出永續餐桌、永續旅遊、綠色責任消費等計畫，對內也強化同仁的教育訓練、推動永續人才的培育。

▲台北晶華酒店日前也剛宣佈加入EarthCheck認證計劃，成為全球性永續旅遊認證組織EarthCheck 在台灣的首位會員。（圖／台北晶華飯店提供）
▲台北晶華酒店日前也剛宣佈加入EarthCheck認證計劃，成為全球性永續旅遊認證組織EarthCheck 在台灣的首位會員。（圖／台北晶華飯店提供）

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