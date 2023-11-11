全台首創！私廚餐廳攜手小農推「全蔬食」料理　開箱中山對酌新菜

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主廚邱涵乾表示，此季推出的蔬食菜單，以「淺嚐」的手法帶入食材內，選用台灣產區小農契作的高品質蔬果。 不深陷於強烈的調味或過分複雜的烹飪技巧，讓人們在品嚐時能夠更專注於食物自然的味道，並且感受到食材所帶來的獨特感受和食物與自然的聯繫。「『單純而美好』，是我們這次想帶給各位的飲食文化上的哲學思考。」
首先頭盤就有鹽焗白果、桂花釀紅棗、五穀豐收，另有炸晚香筍，選用來自雲林的晚香筍，特以酥炸的方式，襯托其清香。
接續開胃菜之後的的炆煲湯也特別，名為「精力蔬菜湯」，使用紅蘿蔔、牛蒡、玉米、高麗菜、馬鈴薯先蒸過，後與腰果一起煮成湯， 將腰果的油脂及蛋白質釋放出來，利用一碗精力充沛的湯品揭開菜餚的序幕。
接下來的熱菜，則有「翡翠福袋」，底層為蒸蛋，使用生春捲皮包裹入豆眼、洋地瓜、杏鮑菇、北菇等拌炒至香的內餡，上頭澆淋上以蔬菜高湯等熬出的翡翠點綴，多種香氣與口感在嘴裡堆疊出風雅的滋味。
至於「木須豆腐花」，本就是中山對酌擅長的菜式，今以蔬食來表現，使用木須上湯的方式，以嘉義十甲農場的有機黃豆做出來的豆腐腦(水豆腐)為主角，搭配滑菇、金針菇和木耳熬製羹湯來呈現，看似清淡無聊，吃起來卻千滋百味。
最令人驚艷的是梅菜煲仔飯，主廚邱涵乾透露，選用的米主要是194號米，本身就帶點香蘭葉或是芋頭那樣的香氣，為了要更有黏性，又加入部分的越光米，至於配料，則匯聚了梅干菜、福菜、巴西蘑菇、牛肚菌等，十足又迷人的豐富香氣，就連戒澱粉中的人應該也是抵擋不住。
除了私廚餐廳，台北晶華酒店日前也剛宣佈加入EarthCheck認證計劃，成為全球性永續旅遊認證組織EarthCheck 在台灣的首位會員，飯店將展現自身在溫室氣體排放、能源效率節約和管理、生態系統保護、社會文化管理等10個關鍵評估面向上的積極作為，與EarthCheck的國際認證標準接軌。
台北晶華酒店也表示，晶華酒店內執行的每一項政策與活動都希望正面反饋到ESG環境保護、社會責任、以及公司治理等領域，今年更積極以聯合國發佈的全球永續發展目標(SDGs)為最高指導原則，陸續推出永續餐桌、永續旅遊、綠色責任消費等計畫，對內也強化同仁的教育訓練、推動永續人才的培育。