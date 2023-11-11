JO1開把新莊美女：回家打給妳 登台秒想起《PRODUCE 101》回憶
▲《PRODUCE 101 JAPAN》出道的JO1，今晚在新莊舉辦演唱會。（圖／大鴻藝術）
記者
陳雅蘭／新莊報導
2023-11-11 20:55:44
韓國CJ ENM合作日本吉本興業推出的選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》，在2019年選出11人組成男團JO1出道，成員分別為白岩瑠姬、佐藤景瑚、川尻蓮、豆原一成、河野純喜、大平祥生、木全翔也、金城碧海、與那城獎、鶴房汐恩、川西拓實，他們今（11）日首度來台開唱，當一站上新莊Zepp New Taipei的場地，佐藤景瑚直言想起在節目上拚出道的回憶，川尻蓮更嘴甜用中文表示：「老婆我愛妳！」讓2000名粉絲尖叫連連。
為了跟台灣粉絲交流，JO1有備而來，頻頻以中文、台語高喊：「你好」、「大家好」、「我們是JO1」、「老婆Ready？」、「前面High嗎？後面High嗎？」之外，川尻蓮還高喊：「老婆我愛妳！」佐藤景瑚也提醒大家注意安全，他說：「後面要小心，可以跳！」他也表示新莊的舞台，讓他想起《PRODUCE 101 JAPAN》選秀時期，回憶湧現。 ▲JO1狂講中文把妹。（圖／大鴻藝術）
除了表演，11人台上大玩猜拳，更用中文喊「剪刀石頭布」，隨後抽粉絲並用中文對他說一句話，選項包含「好想見到你喔」、「一起吃飯？」、「回家打給你」、「起床囉」、「飯做好囉」、「來我旁邊」、「明天見唷」、「你在哪裡？」、「一起回家」、「很漂亮喔」、「牽手好不好」、「不想回家」，句句肉麻又撩人，卻讓中獎粉絲樂不可支。
JO1開唱前，10日曾接受媒體訪問學了中文「我們是神顏男團」，今現學現賣展現成果，逗樂全場；在安可環節，還跟台下借手幅拍照，盡力與歌迷互動。今晚JO1總計換2套衣服，帶來歌曲包含《SuperCali》、《ROSE》、《TRIGGER》、《Speed Of Light》、《RADIO VISION》、《無限大》、《捉住夢想》等22首歌，結束演出後其他成員會先離台，白岩瑠姬會多停留1天宣傳電影《天一亮，就想見到你》。
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