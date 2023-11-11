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PLG／換了6、7套防守都被林書豪破解　許總：對方是NBA等級的

▲林書豪今年加入新北國王，讓這支球隊的實力提升不少，1大4小陣容給予對手很大威脅。（圖／PLG提供）
▲林書豪今年加入新北國王，讓這支球隊的實力提升不少，1大4小陣容給予對手很大威脅。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/臺北報導

P.League+新北國王今（11）日以96:89擊敗富邦勇士，展現他們對於這個賽季的企圖心和爭取冠軍的實力。5 Out打法加上林書豪、林書緯、李愷諺、曼尼高、牧倫斯組成的1大4小陣容，確實展現很強的競爭性。富邦勇士總教練許晉哲在受訪時，也分享了自己對於這個強勁對手的看法，也稱讚林書豪高球商，能夠很快識別場上戰術。

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去年在總冠軍賽和新北國王交手，富邦勇士就已經感受到來自於對手的巨大壓力，許總笑說去年難度若說是9的話，今年肯定就是10了。也坦言林書豪NBA等級的身手，加入任何一支球隊都能帶來實質的提升。

「今天我們團隊失誤次數多達26次，暑假一直在試圖找回狀態，但沒有改善。以前第四節是我們的優勢，但如今雙洋將在場上，這個組合我們第四節找不到便宜，取決於誰能掌控比賽節奏。而今天他們確實他們打比較好，我們攻不進，就被反快攻。」許晉哲坦言PLG改成4節8人次，對於球隊來說是巨大的影響，也是他們本賽季自己要去適應的部份。

從上賽季開始，國王就以富邦作為假想敵，許多操作都是為了扳倒對手，去年簽下曼尼高，今年則找來安尼奎，洋將不是體能出眾、就是身材高大。但是由於他們陣容擺三後衛、又是1大4小，所以對手也無法擺上大陣容和他們周旋，從而在體型上取得優勢。

今天國王在進攻籃板上以19:9取得明顯優勢，許晉哲對此表示，要面對曼尼高、安尼奎、牧倫斯的爭搶就已經夠麻煩了，如果自己的本土球員也沒能把對方球員給卡好的話，打起來就會比較困難，「我們有了這一場教訓，要回去看影片去做檢討。」

其實今天富邦在防守林書豪上也並非沒有取得成果，區域聯防有效限制對手切入，讓前者兩分球8投0中，還發生7次失誤。但下半場林書豪外線出手果斷，與林書緯之間的2 Man Game也默契十足，給自己創造出一些出手機會，幫助球隊頂住主場軍的追分，並率國王拿下勝利。

許總感嘆：「（上賽季）有一個書緯，國王就已經很難搞了，再加上一個書豪，讓我們顧此失彼。對方是NBA等級，馬上就知道我們在做什麼、攻什麼，整場比賽我可能已經換了6、7套防守，他就馬上知道我們在打什麼、該怎麼破解，這就是一個成熟球員的表現。」

其實，許總今天在聊到曾祥鈞上場時間時也有透露，國王是聯盟中少數能夠打1大4小的球隊，陣容組成非常特別，加上外籍教練萊恩的美式球風十分強調空間，這一套陣容確實不只對富邦、對各隊都很有威脅。

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