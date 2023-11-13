金馬60／《疫起》尬《鬼家人》！搶當本屆「最佳劇情片」
第60屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日在國父紀念館舉行，今年入圍「最佳劇情片」的有《疫起》、《年少日記》、《石門》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《五月雪》，《NOWnews今日新聞》舉辦網路民調，邀請你選出心目中的金馬獎最佳劇情片，投票日從11月13日起至11日19日截止，投票網址請點這裡。
記者吳雨婕／綜合報導
《疫起》由王柏傑、曾敬驊、薛仕凌主演，劇情講述2003年時SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症）侵襲台灣，台北市立和平醫院發生院內群聚感染而封院的故事。該片呈現出人們在面對全球危機時的反應與決策，還展現了人性善與惡的一面。
《年少日記》由盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂等人主演，劇情由一本日記為該片拉開序幕，以敘事方式，穿插主角不願被提起的傷痛，勾樂出城市中輕生者低齡化的問題。盧鎮業飾演在中學任教的鄭老師，在校園發現遺書；尋找真相的同時，還面臨與太太的婚姻危機、爸爸（鄭中基飾）病危的危機。
《石門》由姚紅貴主演，在片中她飾演大學生「林森」，修讀空姐課程，卻發現自己意外懷孕；同時化名「小雨」，瞞著家人兼職賺錢，希望能幫到經營診所的媽媽；發現懷孕後，男友不願負責，因此她只能以「銀芳」的身分，把孩子生下來折換金錢還債，最終林森會如何選擇的故事。
《關於我和鬼變成家人的那件事》由許光漢、林柏宏、王淨主演主演，故事結合奇幻、靈異、LGBT等議題，劇情以傳統冥婚習俗，結合警察辦案，在找尋真相的過程中，譜出人鬼情。許光漢在片中飾演直男警察吳明翰，與毛毛（林柏宏飾），在調查事件的過程中，展開一段荒謬又笑中帶淚的旅程。
《五月雪》由萬芳、鄭人碩等人主演，劇情描述上個世紀50年代赫赫知名「普長春班」粵劇戲班的興衰故事，帶出南洋華人闖蕩異鄉半世紀的風雨飄搖。電影橫跨1969年和2018年，該片還融合了《六月雪》，有借古喻今的意味。