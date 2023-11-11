韋禮安怎麼了！才剛放閃太太　下一秒喊「失去一段關係」

韋禮安的「如果可以，我想和你明天再見again」台北小巨蛋演唱會於今（11）日迎來首場，引人注意的是，韋禮安今天感觸很深，不斷提到「失去」，他提到人生這條路上，好似不斷在失去，「失去一段關係，失去一個重要的人，有時候還會失去自己。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 演唱〈有沒有〉、〈記得回來〉前，韋禮安突然心有戚戚焉的透露，他先前推出的英文專輯，以及接下來要唱的歌曲，都是灰暗時期寫的作品，「這些歌都寫關於『失去』，這條路上，不斷在失去，如從小喜歡的玩具、舊衣服、舊東西，或者失去金錢，失去一段關係，失去一個重要的人，有時候還會失去自己。珍惜現在所有的一切，仔細想想，我們終究會失去所有東西，透過創作讓我們去記得。」▲▼韋禮安在演唱會上放閃太太。（圖／記者鄭孟晃攝） 演唱會後半段，韋禮安自彈自唱時，選唱到一首很久沒有表演過的歌曲〈累〉時，透露這首歌是太太指定要點的曲目，他除了感謝老婆一直以來的支持外，還開玩笑的說：「當韋禮安老婆，沒那麼輕鬆。」他也用下一首歌〈Cheap Love〉回應太太，表示雖然這是一首悲傷的情歌，但副歌歌詞「It's hard to find／Another kind of rhyme／That's better than You and I」，能代表他們的相遇，直接在小巨蛋萬人面前大方放閃，讓歌迷們尖叫連連。韋禮安唱到一半！動力火車左右包夾 遭尤秋興揭「唯一不會的事」韋禮安3度攻蛋開唱！張小燕「有你就安」送祝福 黑人范范獻心意第66屆葛萊美獎入圍名單曝光！泰勒絲創紀錄 她超前天后提名9項小甜甜布蘭妮遭賈斯汀掀性生活！他好友批炒作 反被爆恨天后16年