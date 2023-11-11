買空氣清淨機必看「CADR值」！3大迷思一次破除　專家曝直觀1公式

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CADR（Clean Air Delivery Rate）意即乾淨空氣輸出率，由美國家電製造商協會（AHAM），經由一系列研究與驗證後推出的判斷標準。可用來衡量空氣清淨機在特定空間中，一個小時內，可輸出多少乾淨空氣。若CADR值越高，代表機器排除花粉、煙塵等懸浮微粒的效果越好。
「買清淨機一定要看CADR值」怡和家電強店長解釋：「CADR的公式＝適用空間坪數X24~40倍，假設機器的CADR是550，就是550除以24，代表該機台適用坪數落在23坪左右」。
強店長同時還提供了一個直觀的公式：「通常你看到市面上品牌清淨機，都會標榜適用10坪或15坪等等，這意味著在CADR值這樣的算法之下，該機器要能夠在一小時內，幫它標榜的適用坪數，完整換氣5次」。
此外，家電大廠飛利浦官網也點破「CADR值」3大迷思：
❓CADR越高越好嗎
答案是不一定。越高的CADR值可以在特定時間中，過濾較多的空氣。但同時也會伴隨著噪音較大的問題。此外，CADR值較高也不一定能夠過濾所有的汙染物。建議挑選時還是需要詳閱產品說明，並謹慎評估。
❓CADR越高，空氣清淨力越強嗎
CADR值的實際定義為每小時可輸出的潔淨空氣量。僅是用來衡量空氣清淨機效能的指標之一，並不能作為評估清淨力的唯一標準。此外，也可藉由參考CCM（空氣清淨機累積淨化量）等指標，從各方面進行評估。
❓若24小時使用清淨機，可選較低CADR的清淨機嗎
若長時間待在家中、家庭成員有老人或孩童，或是居住地區的空汙較為嚴重。那麼建議可選擇具有較高CADR值的空氣清淨機，並可開啟24小時。而若非上述情況，則可依照前段公式的說明，選用適合住家空間CADR值的清淨機，且不需24小時都持續啟動。並可透過調整運行模式，來幫助省電。