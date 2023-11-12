中國阻菲律賓南海運補　大舉部署38艘船創紀錄

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菲律賓海巡隊今天召開記者會說明事件經過。海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）說，中方這次出動5艘海警船和6艘民兵船「採取危險行動」攔阻菲船補給任務。
他表示：「如果你問愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）附近有多少中國船隻，我想公道地說，這是（歷來）最多的，因為我們記錄到38艘船。」
塔瑞耶拉說，他們透過船舶自動識別系統監測到12艘中國海上民兵船，肉眼觀察到16艘民兵船。另外，北京還部署了5艘海警船和5艘海軍艦艇。
他表示，雖然中方部署38艘船艦，其中11艘實際參與攔截菲律賓海巡船和補給船，但菲國海巡船突破重圍，駛入距仁愛暗沙僅0.09海里處，是護送補給船以來距仁愛暗沙最近的距離。
中央社提問，為何菲國海巡船這次能駛入距仁愛暗沙這麼近的距離。塔瑞耶拉說，某種程度上，過去多次的運補經驗讓菲國海巡隊員技巧更加嫺熟，讓他們比中國海警和海上民兵技高一籌，得以如此接近仁愛暗沙。
菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給與駐軍輪替。
北京頻頻阻撓菲方赴仁愛暗沙運補，使此處近日成為南海衝突熱點之一。（編輯：馮昭）1121111