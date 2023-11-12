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中國阻菲律賓南海運補　大舉部署38艘船創紀錄

▲菲律賓指控中國海警10日在南海採取危險行動攔截阻撓菲船赴仁愛暗沙運補。圖為2艘中國海警船和3艘民兵船圍堵菲國海巡隊巡邏艇和補給船UM-1。（圖／菲律賓海巡隊提供 中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年11月11日）
▲菲律賓指控中國海警10日在南海採取危險行動攔截阻撓菲船赴仁愛暗沙運補。圖為2艘中國海警船和3艘民兵船圍堵菲國海巡隊巡邏艇和補給船UM-1。（圖／菲律賓海巡隊提供 中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年11月11日）

中央社

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓指控中國海警昨天在南海採取危險行動並發射高壓水柱，攔截阻撓菲船赴仁愛暗沙運補。菲國海巡隊今天表示，中方這次在仁愛暗沙附近部署38艘船，總數創下新紀錄。

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馬尼拉當局昨天發表聲明譴責中國對菲律賓赴仁愛暗沙運補船隻再次採取「無端脅迫與危險舉措」。中國海警船還向菲方補給船發射高壓水柱，試圖迫使菲船改變航道，但未成功。

菲律賓海巡隊今天召開記者會說明事件經過。海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）說，中方這次出動5艘海警船和6艘民兵船「採取危險行動」攔阻菲船補給任務。

他表示：「如果你問愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）附近有多少中國船隻，我想公道地說，這是（歷來）最多的，因為我們記錄到38艘船。」

塔瑞耶拉說，他們透過船舶自動識別系統監測到12艘中國海上民兵船，肉眼觀察到16艘民兵船。另外，北京還部署了5艘海警船和5艘海軍艦艇。

他表示，雖然中方部署38艘船艦，其中11艘實際參與攔截菲律賓海巡船和補給船，但菲國海巡船突破重圍，駛入距仁愛暗沙僅0.09海里處，是護送補給船以來距仁愛暗沙最近的距離。

中央社提問，為何菲國海巡船這次能駛入距仁愛暗沙這麼近的距離。塔瑞耶拉說，某種程度上，過去多次的運補經驗讓菲國海巡隊員技巧更加嫺熟，讓他們比中國海警和海上民兵技高一籌，得以如此接近仁愛暗沙。

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給與駐軍輪替。

北京頻頻阻撓菲方赴仁愛暗沙運補，使此處近日成為南海衝突熱點之一。（編輯：馮昭）1121111

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