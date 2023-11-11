「柯文哲飆髒話」影片瘋傳！陳智菡「喊告」：惡意後製絕不寬貸
民眾黨總統參選人柯文哲日前參與活動時，疑似一時忘記關掉麥克風，在影片中辱罵柯文哲競選辦公室發言人陳智菡，內容提及「問那個......陳智菡她說她忘記了，我XXX咧靠X」；對此，柯文哲今（11）日澄清那不是自己的慣用語，應該是講「慘了、靠夭」才對，而當事人陳智菡也在今天發出聲明，澄清柯文哲當時之原音為「哇慘啊」（台語），並無任何惡意或飆罵之事實，目前已委請律師，依法向惡意後製記者會影片的網友訴究，絕不寬貸。
記者孫唯容／綜合報導
聲明全文：
ㄧ、網路使用者「風暴士兵」後製柯文哲記者會影片、惡意曲解上字，致使網路瘋傳「柯文哲飆罵陳智菡」事件，然經確認柯文哲當時之原音為「哇慘啊」（台語），並無任何惡意或飆罵之事實。本人已於昨日（11/10）晚間及今日（11/11）上午十點接受媒體採訪，還原並澄清事實原貌。
二、台灣為自由法治國家，惟言論自由本有其界限，若干網民藉此事件進行政治攻擊，並在本人粉專上以諸多粗鄙不堪之用語侮辱本人與家人，嚴重貶損本人與家人之名譽，此舉顯然已涉犯刑法之公然侮辱罪。
三、上開留言均經本人截圖存證在案，對於這類假言論自由之名、行言論暴力霸凌暨公然侮辱之實之行為，本人不願姑息，已委請律師依法訴究，絕不寬貸。