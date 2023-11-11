Coldplay酷玩樂團開唱！台粉力拚手環回收率 自製超豐富應援小物
Coldplay（酷玩樂團）將於今（11）日、明（12）日兩天在高雄體育場（高雄世運主場館）開唱，兩天總共10萬張的門票，在6分鐘內完售，昨天有熱情粉絲從中午就在小港機場等待Coldplay抵台，今天則是有死忠粉絲特別自製了應援小物在場外發放。
記者吳雨婕／綜合報導
Coldplay在演唱會上演唱了經典歌曲〈Yellow〉、〈Fix You〉，現場還出現了大圓球，以配合酷玩的演唱會主題「星際漫遊」，邊唱歌曲手環也發出橘色暖光，讓現場氣氛非常有意境，宛如星際般，星光點點。
有熱情粉絲昨天死守在高雄小港機場，希望在Coldplay抵台的第一時間能夠見到偶像，還準備了水果茶想要給Coldplay嚐鮮。而今天開場前，則是有歌迷製作了許多應援小物，包含可以裝進Coldplay演唱會門票的應援卡套，以及Coldplay明信片、桌布，還在高雄體育場外，發放Coldplay的面紙包。
此外，環境保護是Coldplay關注的重點，為了盡可能減少對環境的影響，所以Coldplay的周邊商品中，沒有出現螢光棒，改以手環替代，手環還在結束後回收，所以在開唱前，台灣的粉絲們紛紛呼籲把手環回收，力拚超過東京場的回收率。