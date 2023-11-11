阿拉伯峰會再呼籲加薩停火 卡達：哈馬斯藏在醫院底下是虛假指控
▲卡達元首塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al Thani）呼籲加薩地區立即停火，更強調哈馬斯在醫院底下建立隧道是「虛假指控」，譴責以色列攻擊平民的行為。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
記者
倪浩軒/綜合報導
2023-11-11 22:34:42
沙烏地阿拉伯首都利雅德正在舉行聚焦於以巴衝突的緊急峰會，許多阿拉伯國家與伊斯蘭世界的領導人均到場，包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）也親自赴會，被視作是阿拉伯世界因加薩問題團結的強烈信號。峰會上，多國領導人再次呼籲加薩地區應立即停火，卡達元首塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al Thani）更強調，哈馬斯在醫院底下建立隧道是「虛假指控」，譴責以色列攻擊平民的行為。
以色列與哈馬斯在加薩地區多間醫院附近展開激戰，許多無國界醫師團體警告，醫院的各種資源已經耗盡，重症監護室、兒科和氧氣設備已停止運作。紅十字國際委員會也表示，加薩的醫療保健已經崩潰到無法挽回的地步，危及數千人生命，尤其最近在醫療設施週邊的戰鬥更是造成沉重打擊。
以色列軍方多次指控哈馬斯在醫療設施下方建造隧道，因此以色列才會針對醫療設施進行軍事行動，而哈馬斯則是否認以色列的說法。
而新一輪以巴衝突爆發以來，便多次在美國、以色列、哈馬斯之間居中協調，調停釋放人質的卡達元首塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼，今天在阿拉伯峰會上也替哈馬斯背書，稱哈馬斯在醫院底下挖隧道是「虛假指控」。
塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼呼籲加薩地區停火，譴責以色列攻擊平民的行為，並認為阿拉伯國家除了繼續譴責以色列之外，也應該採取實際行動來阻止加薩地區局勢進一步惡化。
《BBC》報導指出，雖然阿拉伯峰會的所有領袖都呼籲加薩地區立即停火，但還是看得出各國的立場有所分歧，比如說伊朗總統萊西痛批以色列是恐怖份子，稱自己願意為了感謝哈馬斯抵抗以色列而親吻他們的雙手，這與其他國家的態度顯然有所不同。