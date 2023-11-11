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李柏毅競選總成立　綠營高喊賴清德一票、李柏毅一票

▲高雄市左楠區立委參選人李柏毅今天楠梓競選總部暨右昌後援會成立大會。包括市長陳其邁、賴清德競選總幹事潘孟安、前衛福部長陳時中、立委劉世芳、邱議瑩多位重量級人物到場聲援。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市左楠區立委參選人李柏毅今天楠梓競選總部暨右昌後援會成立大會。包括市長陳其邁、賴清德競選總幹事潘孟安、前衛福部長陳時中、立委劉世芳、邱議瑩多位重量級人物到場聲援。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

民進黨籍高雄市左楠區立委參選人李柏毅今(11)日下午舉辦楠梓競選總部暨右昌後援會成立大會。高雄市長陳其邁、賴清德競選總幹事潘孟安、前衛福部長陳時中、立委劉世芳、邱議瑩多位重量級人物到場聲援；高雄市議長康裕成也帶領在地議員黃文志、李雅慧與多位黨籍議員共同支持李柏毅，展現民進黨大團結氣勢。李柏毅也感動地向所有出席的鄉親保證將會謹記這份感動，繼續為左楠發展努力。

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▲陳其邁除致贈勝利球棒給李柏毅也大讚李柏毅對左楠建設十分用心。（圖／南方問政辦公室提供）
▲陳其邁除致贈勝利球棒給李柏毅，也大讚李柏毅對左楠建設十分用心。（圖／翻攝畫面）
李柏毅也細數這十幾年來左楠的轉變與建設，從過去的甚麼都沒有 到現在成為高雄重要的發展中心；在民進黨執政後左楠區開始快速發展，包括大幅增加長照預算，新台17線也終於開始有進度，甚至連台積電最先進的製程都進入到了高雄。

▲也是高雄子弟陳時中長也送上「挺身為台」盾牌給李柏毅。（圖／南方問政辦公室提供）
▲也是高雄子弟的陳時中也送上「挺身為台」盾牌給李柏毅。（圖／翻攝畫面）
陳其邁除致贈勝利球棒給李柏毅也大讚李柏毅對左楠建設十分用心，像是大家最熟悉的台積電進駐，就是李柏毅極力爭取，也成功迎來全世界最先進的二奈米製程；地方的建設如新台17線、翠華路拓寬及廣昌排水等建設，都是李柏毅一直積極關心推動，有時甚至李柏毅都幫自己把方案想好了，相信他當立委絕對不會辜負左楠鄉親的期待。

▲潘孟安也請大家一定要守住李柏毅這最關鍵的一席。（圖／南方問政辦公室提供）
▲潘孟安也請大家一定要守住李柏毅這最關鍵的一席。（圖／翻攝畫面）
陳其邁也說，最近中國的飛機跑來跑去，一下子跑到我們的防空識別區，有時在海峽中線「快要過去」，國防安全，可說非常要緊，李柏毅如果當選立法委員，「去裡面，如果那兩隻還再亂，李伯毅一定會顧好台灣」，現場支持者聽了大聲歡呼，陳其邁要求支持者要投給護國立委李柏毅。

也是高雄子弟陳的時中長也送上「挺身為台」盾牌給李柏毅，他表示，自己出身苓雅區，他絕對沒有對不起台灣，會繼續顧好台灣這塊土地；疫情的成績是世界數一數二，這不只是他一個人的努力，也靠很多人一起打拚，呼籲明年選舉一票投賴清德、一票投李柏毅、政黨票投民進黨，三票顧台灣。

潘孟安表示，守護台灣的國家安全是最重要的議題，目前只有民進黨的總統與立委人選有提出清楚的願景，反觀國民黨還在跟民眾黨演政治仙人跳，面對國安議題也只淪於噴口水，對於中共的打壓完全噤聲。潘孟安強調，台灣需要對內可以兼顧育兒、長照，對外可以捍衛國防的立委，請大家一定要守住李柏毅這最關鍵的一席。

立委劉世芳表示，自己今天一早就跟李柏毅一起到新濱碼頭，用行動展現支持海軍、支持國防的決心，並痛批國民黨立委對國防成天提案要凍結與刪除國防預算，劉世芳呼籲左楠的鄉親，讓國會過半，才可以阻擋國民黨扯後腿，支持左楠最關鍵的一席、支持李柏毅，才能捍衛後代子孫的安全。

立委邱議瑩贈送好彩頭及包粽給李柏毅，並提到李柏毅從陳菊的秘書到市議員，有行政部門的經驗也有民代的身分，資歷相當完整。而且現在立法院也需要像李柏毅懂地方也懂法案的新生代優秀人才一起為台灣打。

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