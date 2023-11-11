李柏毅競選總成立　綠營高喊賴清德一票、李柏毅一票

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陳其邁除致贈勝利球棒給李柏毅也大讚李柏毅對左楠建設十分用心，像是大家最熟悉的台積電進駐，就是李柏毅極力爭取，也成功迎來全世界最先進的二奈米製程；地方的建設如新台17線、翠華路拓寬及廣昌排水等建設，都是李柏毅一直積極關心推動，有時甚至李柏毅都幫自己把方案想好了，相信他當立委絕對不會辜負左楠鄉親的期待。
陳其邁也說，最近中國的飛機跑來跑去，一下子跑到我們的防空識別區，有時在海峽中線「快要過去」，國防安全，可說非常要緊，李柏毅如果當選立法委員，「去裡面，如果那兩隻還再亂，李伯毅一定會顧好台灣」，現場支持者聽了大聲歡呼，陳其邁要求支持者要投給護國立委李柏毅。
也是高雄子弟陳的時中長也送上「挺身為台」盾牌給李柏毅，他表示，自己出身苓雅區，他絕對沒有對不起台灣，會繼續顧好台灣這塊土地；疫情的成績是世界數一數二，這不只是他一個人的努力，也靠很多人一起打拚，呼籲明年選舉一票投賴清德、一票投李柏毅、政黨票投民進黨，三票顧台灣。
潘孟安表示，守護台灣的國家安全是最重要的議題，目前只有民進黨的總統與立委人選有提出清楚的願景，反觀國民黨還在跟民眾黨演政治仙人跳，面對國安議題也只淪於噴口水，對於中共的打壓完全噤聲。潘孟安強調，台灣需要對內可以兼顧育兒、長照，對外可以捍衛國防的立委，請大家一定要守住李柏毅這最關鍵的一席。
立委劉世芳表示，自己今天一早就跟李柏毅一起到新濱碼頭，用行動展現支持海軍、支持國防的決心，並痛批國民黨立委對國防成天提案要凍結與刪除國防預算，劉世芳呼籲左楠的鄉親，讓國會過半，才可以阻擋國民黨扯後腿，支持左楠最關鍵的一席、支持李柏毅，才能捍衛後代子孫的安全。
立委邱議瑩贈送好彩頭及包粽給李柏毅，並提到李柏毅從陳菊的秘書到市議員，有行政部門的經驗也有民代的身分，資歷相當完整。而且現在立法院也需要像李柏毅懂地方也懂法案的新生代優秀人才一起為台灣打。