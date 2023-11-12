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足球／迷你足球全國總決賽高雄佛光山登場　近千名小球員超萌開踢

▲從金門渡海來參賽的安瀾國小。官方提供
▲從金門渡海來參賽的安瀾國小。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽，經由22縣市預賽後，將於11月11日至12日舉辦全國總決賽，包括澎湖縣、金門縣都派隊參加，這也是迷你足球賽開辦5年以來首度舉辦的全國賽，吸引U6、U8組近百隊參加，11月11日為U6賽事、12日則為U8賽事，合計87支球隊（U6組38隊、U8組49隊）地點就選在高雄佛光山佛陀記念館菩提廣場舉行。

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這也是迷你足球協會首度的創舉將運動賽事搬到享譽國際盛名的佛光山，許多小朋友及家長對於場地的一切感到相當新奇，尤其是來自台灣最南端的參賽隊伍屏東縣牡丹新保將FC，總教練楊奕德表示，由於陣中球員家庭的宗教信仰，不曾看過如此莊嚴肅穆的景點設施，原本擔心會有文化衝擊，經由館方人員解說及家長的配合也讓所有隊職員經歷了一次難得的文化薰陶。

家住高雄的玉晏愷每周都隨著家人返鄉順便學習足球，問他每周來回奔波練球累不累?父親說他的體力充沛，足球只是他每周運動的眾多項目之一，只要讓他有地方發洩精力、放完電回家好好休息保持身體健康就好。

遠從金門跨海來台參賽的金門安瀾國小取得金門區賽事冠軍後，球員家長比小球員還興奮，他們希望小孩能多參與課外活動，尤其是迷你足球協會舉辦的幼兒足球賽事，因為足球運動近年來在金門已經是相當熱門且普遍的運動項目，而且實力已經足夠與台灣勁旅匹敵，唯獨每次都需要為交通住宿經費煩惱，他們希望金門縣政府相關單位能有更多經費挹注，才有更多機會拉近與台灣更好的球隊切磋交流。


安瀾國小的薛宇晟從三歲開始受到足球隊哥哥的影響，也跟著愛上足球，平常在球隊中表現相當活躍，媽媽笑說平常生活中能用腳做到的絕不用手，協調性與敏捷度堪稱全隊最優，並以幼兒園大班的年紀入選金門幼兒足球代表隊

中華民國迷你足球協會理事長黃永志表示，「迷你足球賽已經邁入第5年，從原本隊伍數99隊，後來推廣到全台22縣市，到現在預賽有583隊參加，今年的創舉就是首度舉辦全國總決賽，選定在高雄佛光山佛陀紀念館舉行，共有近百隊小球員來參加，現場將非常熱鬧，賽事由愛爾達體育台轉播，歡迎喜愛足球的好朋友們一同到場，為小小選手加油。」

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