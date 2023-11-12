足球／迷你足球全國總決賽高雄佛光山登場　近千名小球員超萌開踢

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家住高雄的玉晏愷每周都隨著家人返鄉順便學習足球，問他每周來回奔波練球累不累?父親說他的體力充沛，足球只是他每周運動的眾多項目之一，只要讓他有地方發洩精力、放完電回家好好休息保持身體健康就好。
遠從金門跨海來台參賽的金門安瀾國小取得金門區賽事冠軍後，球員家長比小球員還興奮，他們希望小孩能多參與課外活動，尤其是迷你足球協會舉辦的幼兒足球賽事，因為足球運動近年來在金門已經是相當熱門且普遍的運動項目，而且實力已經足夠與台灣勁旅匹敵，唯獨每次都需要為交通住宿經費煩惱，他們希望金門縣政府相關單位能有更多經費挹注，才有更多機會拉近與台灣更好的球隊切磋交流。
安瀾國小的薛宇晟從三歲開始受到足球隊哥哥的影響，也跟著愛上足球，平常在球隊中表現相當活躍，媽媽笑說平常生活中能用腳做到的絕不用手，協調性與敏捷度堪稱全隊最優，並以幼兒園大班的年紀入選金門幼兒足球代表隊
中華民國迷你足球協會理事長黃永志表示，「迷你足球賽已經邁入第5年，從原本隊伍數99隊，後來推廣到全台22縣市，到現在預賽有583隊參加，今年的創舉就是首度舉辦全國總決賽，選定在高雄佛光山佛陀紀念館舉行，共有近百隊小球員來參加，現場將非常熱鬧，賽事由愛爾達體育台轉播，歡迎喜愛足球的好朋友們一同到場，為小小選手加油。」