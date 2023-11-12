像「上帝倒錢」！謝金河揭股神巴菲特1操作躺賺3倍　連戰友都羨慕

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謝金河表示，這兩個老人，這些年投資風格迥異，巴菲特一直減碼比亞迪；2008 年巴菲特以每股8元人民幣買入比亞迪，斥資18億人民幣，持股20.49%，去年比亞廸漲到333港元，巴菲特開始出脫持股，如今持股比例降至8%以下，比亞迪股價剩下241.2港元。
他進一步分析，巴菲特買進的5大商社股票飆漲。伊藤忠從1911漲到5900日圓，丸紅從456.2漲到2705日圓，住友商事從1114.5到3236日圓，三井物產由1278到5928日圓，三菱商社從2094.5到7732日圓，最近日股回檔，5大商社股票都在高檔，連巴菲特漏掉的豐田通商股價都從2046漲到9287日圓。「這個操作戰果，讓孟格羨慕得不得了，直呼上帝打開寶箱，然後把錢倒進去。」
謝金河表示，孟格則信仰中國，像「投資大師」吉姆．羅傑斯般勇抱中國股票不賣，孟格在阿里巴巴股價300美元一路加碼，如今剩下80美元左右，香港的阿里昨天收盤79.6港元。巴菲特與孟格「一邊大賺，一邊大賠，形成強烈對比。」
最後謝金河分析，孟格忘了巴菲特一再提醒：永遠不要看壞美國股市。今年日本日經指數大漲25.1%，東證大漲23.44%，「日本股市是今年亞洲最大的黑馬，日股是標準牛市，跌得少，彈得高，對比上海，深圳，香港都淪為熊市的空頭排列中國與日本股市正在闡述未來的大變化！」