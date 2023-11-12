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像「上帝倒錢」！謝金河揭股神巴菲特1操作躺賺3倍　連戰友都羨慕

▲近年來，股神巴菲特（右）與老戰友孟格（左）的投資風格迥然不同。（圖／翻攝自 CNBC ）
▲近年來，股神巴菲特（右）與老戰友孟格（左）的投資風格迥然不同。（圖／翻攝自 CNBC ）

國際中心徐筱晴／綜合報導

今年92歲的股神巴菲特（Warren Buffett）與99歲老戰友波克夏海瑟威副董事長孟格（Charlie Munger）近年來兩人投資風格迥異，而巴菲特押寶日股，如今持有的5大商社，價值也從60億美元（約台幣1941億元）增值到170億美元（約台幣5501億元）以上。對此，財訊傳媒董事長謝金河指出，就連孟格也羨慕不已，還打趣地說「這就像上帝打開了一個箱子，然後把錢倒進去！」

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謝金河在臉書上以「上帝打開一個寶箱，然後把錢倒進去……」為題發文，指出巴菲特從2020年8月開始買入日本5大商社的股票，持股已經超過3年，不僅「一股不賣，還陸續加碼到8.5%以上」，如今巴菲特持有的5大商社的價值已經從60億美元增值到170億美元以上。「看到巴菲特如此神勇，今年已經99高壽的拍檔Charlie Munger打趣地說：這就像上帝打開了一個箱子，然後把錢倒進去！」

謝金河表示，這兩個老人，這些年投資風格迥異，巴菲特一直減碼比亞迪；2008 年巴菲特以每股8元人民幣買入比亞迪，斥資18億人民幣，持股20.49%，去年比亞廸漲到333港元，巴菲特開始出脫持股，如今持股比例降至8%以下，比亞迪股價剩下241.2港元。

他進一步分析，巴菲特買進的5大商社股票飆漲。伊藤忠從1911漲到5900日圓，丸紅從456.2漲到2705日圓，住友商事從1114.5到3236日圓，三井物產由1278到5928日圓，三菱商社從2094.5到7732日圓，最近日股回檔，5大商社股票都在高檔，連巴菲特漏掉的豐田通商股價都從2046漲到9287日圓。「這個操作戰果，讓孟格羨慕得不得了，直呼上帝打開寶箱，然後把錢倒進去。」

謝金河表示，孟格則信仰中國，像「投資大師」吉姆．羅傑斯般勇抱中國股票不賣，孟格在阿里巴巴股價300美元一路加碼，如今剩下80美元左右，香港的阿里昨天收盤79.6港元。巴菲特與孟格「一邊大賺，一邊大賠，形成強烈對比。」

最後謝金河分析，孟格忘了巴菲特一再提醒：永遠不要看壞美國股市。今年日本日經指數大漲25.1%，東證大漲23.44%，「日本股市是今年亞洲最大的黑馬，日股是標準牛市，跌得少，彈得高，對比上海，深圳，香港都淪為熊市的空頭排列中國與日本股市正在闡述未來的大變化！」


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