拜習會下週登場！中國忙「唱好」對美關係　分析：權宜之計

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近期包括《新華社》、《人民日報》等中國官媒多次針對美中關係發文，強調「兩國關係健康穩定發展不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。」外界輿論認為，這是中國官方為了拜習會營造良好氣氛。
中國《財新》報導指出，中國國際經濟交流中心常務副理事長畢井泉於本月8日在新加坡彭博新經濟論壇上表示，近期美中成立經濟工作組、金融工作組，對改善兩國關係，促進經貿關係的發展也是積極因素。他還歡迎「離開的」外商再回中國看看。
同一天，《路透社》率先報導，中國已經購買至少30萬噸大豆，美國農業部也在9日證實這筆交易，並提到出口商還出售了另外66.25萬噸美國大豆，目的地不詳。據稱，大豆買家為中國。與此同時，中國民航局宣佈，美國之間的直飛航班將從每週48班次增至70班次。
北京一名不願公開姓名的觀察人士指出，最近兩個多月，美中兩國先後成立經濟工作組、金融工作組、，以及加強氣候變化合作和恢復軍事交流等活動，為拜習會創造氣氛。
該名觀察人士指出，自2016年以來，美中關係持續惡化。在美國強調「一個中國」政策不變的情形下，中方從激烈反美到今年逐漸調整，似乎承認對美政策存在很多問題和障礙。「中美關係惡化是中方單方面的反美主義需要，然後目前這種關係改善似乎屬於中國內部的需要。」
但儘管中國近來對美釋出友善訊號，另一名美中關係觀察人士認為，當前兩國關係暫時和緩的姿態不會帶來美中關係真正改善，只是「美中關係長期冷淡、甚至對抗趨勢下的虛假現實」。
他向《自由亞洲電台》表示，「這種改善極其有限，對經濟交流，特別是美國在中國的投資；對中美關係的預期也沒有多少幫助，包括對中國社會深層的反美主義，在中國內部也看不到真正緩和的跡象。這種改善和恢復交流更像是中國政府認識到中美關係惡化，造成中國經濟惡化後的權宜之計。」
澳洲雪梨科技大學教授馮崇義表示，中國經濟出現結構性危機，因此避免情況惡化迫在眉睫。而中國緩和與美國等西方國家關係，只為挽救國內經濟，「自美中爆發貿易戰以來，中國的外資、外貿損失非常大。外資在轉移，外國訂單轉移到東南亞等國家，演變爲國內失業潮、破產潮。現在當局最大的風險是經濟惡化造成社會動盪。」
旅居日本的學者方先生指出，中國不繼續「改革開放」將無路可走，「40年好日子過完了，根據目前情況，（台灣）是沒本事打了，要和美國說和。美國人是你剛開始騙他，不被發現還能得逞；如果讓他發現你騙了他，你就沒什麼好果子吃了。經濟方面，資金流、人才流、物流，香港作爲中國經濟橋頭堡也沒了。戰狼不當了，變犬了。」