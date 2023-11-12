喝酒「誰要請客」爆口角！高雄男不爽被酸 怒持刀砍人釀1死1傷
11日晚間，高雄一名67歲郭姓男子，於大社區中山路某鐵皮工寮，與友人59歲的謝姓男子、64歲的葉姓男子喝酒，之後3人因「誰要請客」起口角，郭男不滿被葉男酸「賺得比較多」進而發生衝突，郭男持菜刀揮砍謝男、葉男，造成葉男頭部中刀傷重倒地，傷重不治，謝男雙手也被劃傷。警方獲報後趕抵，逮捕傷人的郭男，全案朝殺人罪嫌偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，郭男11日晚間與謝男、葉男，於鐵皮工寮內喝酒，之後3人因請客問題爆發口角，郭男不滿被葉男酸「賺得比較多」，一怒之下，竟手持菜刀揮砍葉男，導致其頭部中創倒地，傷重不治；謝男也被刀子劃傷，驚嚇後隨即跑出去求救，找鄰居協助報警。
警方獲報後趕抵，破門後向郭男噴灑辣椒水，並將其制伏逮捕，被害人葉男因頭部重創，在救護人員抵達前已無呼吸心跳，明顯死亡。郭男落網後，訊後依殺人罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。
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