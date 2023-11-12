3縣市大雨特報！下波冷空氣「台北剩11度」 鯉魚颱風最快明生成
今（12）日起至週二（11月14日）受東北季風影響，氣溫逐日緩降，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，週四（11月16日）將有另一波鋒面快速通過，週六清晨（11月18日），部分沿海及平地的最低溫將降至攝氏11度左右。此外，中央氣象署針對基隆、新北、宜蘭發布「大雨特報」，並提及關島附近海域熱帶擾動發展，最快明（13）日有機會生成「鯉魚颱風」（國際命名：Jelawat），路徑對台並無威脅。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日起至週二氣溫逐日緩降，大台北、東半部有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣整天偏涼、微冷，中南部氣溫逐日微降，仍是多雲時晴，影響較小。明日清晨及明晚、週二清晨，台北約可降至攝氏18度左右，部分沿海及平地的最低溫、將降至攝氏15度以下。今日各地氣溫上，北部攝氏17至23度、中部攝氏18至30度、南部攝氏20至32度、東部攝氏18至28度。
吳德榮說明，週三至週四上半天（11月15日至11月16日），東北季風減弱，天氣短暫緩和，氣溫略回升，東半部仍有局部短暫雨。週四下午另一波鋒面快速通過，中部以北、東半部短暫降雨，鋒面後的「乾冷」空氣南下，氣溫驟降。週五（11月17日）大陸高壓籠罩，各地晴朗，週六清晨，冷空氣將直接挑戰「大陸冷氣團」定義，部分沿海及平地的最低溫將降至攝氏11度左右，白天氣溫迅速回升、入夜偏冷。
中央氣象署表示，關島附近的熱帶擾動，在往西的過程中會持續增強，預計明後天有發展鯉魚颱風的狀況，吳德榮則強調，未來10天的系集路徑中，無論是迴轉、西進都有可能，非常分歧，但皆無侵台機率；目前其結構仍不佳，生成「鯉魚」的時間，應持續觀察。