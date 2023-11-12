台灣大賽／味全龍徐若熙「鬼神」表現！東哥黃忠義：打球來沒看過
台灣大賽第7戰將於今（12）日下午5時05分在天母棒球場進行味全龍跟樂天桃猿最後一場系列賽交手，雙方目前3:3戰平，不但預計將吸引爆滿球迷到場，也可能上演驚心動魄的戲碼，名球評「東哥」黃忠義，也特別為《NOWnews今日新聞》讀者解析，比賽看點與觀戰重點，提到徐若熙昨日表現，黃忠義說：「我打球來沒看過。」稱讚他的「鬼神」威力。
記者吳政紘/綜合報導
味全龍本來以2:3落後，但第6場徐若熙化身「徐斬猿」，幫助味全龍續命，他也感動落淚，徐若熙7局無失分，只有被敲1支安打，出神入化的的演出，帶起士氣，東哥也用「鬼神」來形容他的表現。
「徐若熙的表現太可怕，可以說是很少見打者要打他的球姿勢都變形了，這我打球以來沒有看過，真的是太神了，這樣的直球尾勁是國內少見，應該只有他可以辦到。」他說。
黃忠義認為，徐若熙的表現可以說在大聯盟才能看到，樂天也已經盡力，打線原本是狀況很好，卻被完全壓制住，肯定會受到影響。
此外，徐若熙才僅用78球，如果沒有投球限制，他可能就可以完投，而他傷後復出一年開刀後就在台灣大賽大顯神威，也成為龍迷心中的「龍之子」。