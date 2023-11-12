7-11今「美式買2送2、拿鐵買2送1」　全家霜淇淋買1送1隱藏吃法曝

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雙11優惠連吃一周，Mister Donut即日起至11月19日期間 ，任選7入甜甜圈221元（限39元指定甜甜圈），可補差價換購價高商品，平均單個32元。可可伯爵鮮奶茶同步祭出買1送1，自帶飲料杯再扣5元。7-11門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用優惠。
🟡7-ELEVEN
7-11限時5天優惠今（12日）進入最後一天，到門市消費／繳費／寄取件，當筆可加購特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1。另有超過10款加購商品買2送2，首推農心辛拉麵平均25元，以及櫻桃小丸子青蘋果牛乳、蠟筆小新可可奶茶都是平均13元。
📍門市｜即起至11月12日
霜淇淋不限口味買1送1，5折（原價49元、特價25元），限icash Pay支付
📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）
◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）
指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
🟡全家
全家推出秋冬新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，入口是濃厚起司香氣，再以咖啡滋味收尾，這是11月5日上市一周來首度有優惠，想嘗鮮可得把握這波，APP最後一天搶霜淇淋買2送1，相當於6.7折，平均每支33元，不限口味可兌換至2024年2月29日。
若是想吃全家霜淇淋買一送一，到今年12月31日前，若是透過全家Famiport領取票券用完別直接丟了，憑券另可享全家霜淇淋買一送一。
📍門市｜即起至11月12日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜即起至11月12日
◾霜淇淋不限口味買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）
◾特大杯美式3入111元，6.2折（原價60元、特價37元）