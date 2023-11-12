感情糾紛氣噗噗！台中男「當街開槍」太囂張 才落跑3小時就落網
11日晚間，台中一名29歲的黃姓男子，因感情糾紛與曾姓前女友發生爭執，竟持槍到其處住外、對空鳴槍1槍逃逸，警方獲報後隨即展開調查，於案發後3小時，將黃男逮捕到案，並在其身上查獲彈匣1個、2把刀械，但無查獲涉案手槍。黃男否認有開槍，辯稱僅持刀恐嚇，全案詢後將依槍砲罪移送台中地檢署，建請檢方聲押。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃男與前女友曾女，日前在網路上PO文起爭執，11日晚間7時許，黃男開車前往曾女住處樓下，要求曾女出面談判，但曾女拒不見面，黃男一怒之下對空鳴槍，犯案後逃離現場。警方獲報後，成立專案小組查緝，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，當天晚間10時許，於文心南路將黃男查緝到案。
黃男落網後，警方從其身上起獲彈匣、管制刀械2把，但未查獲犯案用槍械，黃男否認有開槍，辯稱僅持刀恐嚇，不過案發當時有目擊證人，且現場也有鑑識小組採集跡證，訊後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪移送台中地檢署偵辦，建請檢方予以聲押，後續將擴大追查槍枝來源及去向。
※【NOWnews 今日新聞
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