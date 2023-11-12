宜蘭研究所生畢業後斷毒源 男異想天開自耕大麻栽種場遭警逮
新北市警察局刑警大隊日前接獲線報有人從事栽種大麻，前往宜蘭縣礁溪某民宅查獲45歲陳姓男子在室內種植大麻活株7株，包含土壤酸鹼檢測劑、幫浦及照明設備等一應俱全，追問下原是男子過去向就讀大學研究所的2名研究所學生購買大麻吸食，因學生畢業後頓失毒品來源，便再向2人購買並研究栽種方法，讓警方後續循線再查獲2名謝姓、官姓男子，偵訊後將3人移送法辦。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，謝男及官男為宜蘭某大學研究所的學長學弟關係，住在宜蘭的陳姓男子利用2人念書期間就近向他們購買大麻吸食，但在謝男也畢業離開宜蘭後，頓失毒品來源，便也追隨研究生的方法，購買大麻種子及從外國網站學習種植培養大麻知識，開始種起大麻來，不過從室內現場查獲的大麻樹苗活株成長情形看來，似乎技術不足，都是幼小植株，還未發育完全。
警方表示，經深入追查掌握陳男的大麻來源，日前掌握具體犯罪事證後，持拘票及搜索票前往新北市新店等地將謝男及官男查緝到案，共起獲大麻煙草105公克、大麻煙油115公克等證物，偵訊後將陳男依涉犯毒品危害防制條例栽種大麻罪嫌移送偵辦，另謝男及官男則依販賣及持有第二級毒品大麻罪嫌移送。
警方強調，近期雖有其他國家有限度開放施用或持有大麻，但大麻在台灣仍屬第二級毒品，不論是施用、持有均屬犯罪行為，如有販賣或栽種等不法行為更屬重罪，請民眾不應以身試法，以免身陷囹圄。
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