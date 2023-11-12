Fubon Angels最甜外援李皓禎來台！曬球衣嗨翻：願快點跟大家見面
富邦啦啦隊Fubon Angels在上個月驚喜宣布將找來最甜外援後，立刻掀起球迷暴動，相關討論不斷，更有眼尖的粉絲推測，很有可能是韓國職棒樂天巨人啦啦隊的人氣成員，擁有「釜山女神」之稱的李皓禎。沒想到官方還沒正式宣布，李皓禎就已經悄悄抵達台灣，更曬出印有「李皓禎」名字的應援球衣，種種消息曝光後，讓大家嗨到不行。對此，富邦勇士公關向《NOWnews今日新聞》回應：「關於此事件還是需以球團官方正式公告為主！感謝！」
記者詹鎰睿／綜合報導
昨（11）日富邦勇士迎來PLG開幕戰，無論場內場外都相當熱鬧，在此同時，被點名很可能是Fubon Angels的最甜外援李皓禎也悄悄抵達台灣，先是大方地在IG上曬出來台北的機票，過了8個小時之後，本人才親自官宣並躺在富邦球衣的旁邊賣萌自拍，證實即將加入Fubon Angels啦啦隊。
為了迎接「釜山女神」的到來，Fubon Angels所有女孩們都附上親筆簽名的歡迎卡，讓李皓禎感動直呼：「希望可以快點跟大家見面，我真的很感動！」畫面令人好溫馨。
有趣的是，早在李皓禎官宣之前，就有粉絲們已經在瘋傳李皓禎搭飛機來台的消息，更有不少人徹夜跑到機場迎接女神，還有球迷在籃球館現場玩扭蛋，卻扭到李皓禎的相關周邊，讓大家笑到不行，「這是官方提前暴雷嗎？」不過，李皓禎一下機之後也立刻跟大家簽名做互動，展現十分親民的一面。
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