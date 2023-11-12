全聯首位百萬得主出爐！還有24個百萬 家樂福「麝香葡萄246元」
全聯為了慶祝25周年，祭出25個「百萬頭獎」，只要單筆消費滿千元，每周抽頭獎現金100萬。11日晚間抽出首位百萬得主，大潤發頭份店張姓消費者抱走第一個百萬。至明年1月18日前，將會再陸續抽出24位百萬幸運兒。除此之外，還有超過200款買一送一商品登場。家樂福雙11最後衝刺，今（12日）祭出最後一天麝香葡萄買2送1、羊肉爐買1送1，《NOWnews》整理好康一篇看懂。
記者黃韻文／綜合報導
購物車就是你的運鈔車！全聯昨（11）日晚間抽出25超級周年慶第一個百萬獎金，在現場百人、線上直播逾30萬人見證下，首位百萬得主是大潤發頭份店張姓消費者。據了解，首周可抽獎消費筆數達68萬6480筆，比刮刮樂刮中頭獎百萬的機率還高出許多。
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，今年周年慶創史上最長77天，至明年1月18日前每周都會抽出百萬元現金頭獎，預計會再抽出共24個100萬現金大獎。第2周抽獎計算期間是即起至11月16日，並於11月17日傍晚抽出第二個百萬幸運兒。
全聯不只送紅包，實體門市推出211款商品憑卡買1送1，包括蘇菲衛生棉、德國dalli洗衣精、cama café即溶精品黑咖啡等，至11月23日前都有買一送一優惠，逾兩百款買一送一清單一次看。
📍211款買一送一商品清單一覽（點此連結）
雙11假日最後衝刺，家樂福至今（12）日前祭出鍋物、湯底、零食、飲料、衛生紙等共百件商品買一送一，首推日本長野縣麝香綠葡萄350克「買2送1」，平均每盒麝香葡萄246元挑戰最低價。看好麝香葡萄在台灣掀起的熱潮，家樂福也將推出通路獨家首款「麝香葡萄蛋糕」，售價150元，預計11月15日在新店店Nakery裸焙坊專櫃限量開賣。
📌家樂福買1送1（至11月12日止）
◾海底撈麻辣血旺寬粉560克218元，買一送一
◾曾蒙牛牛肉麵紅燒／清燉560克199元，買一送一
◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐298元，買一送一
◾黑糖脆脆熱拿鐵65元，買一送一
◾履歷香菇350克99元，買一送一
◾履歷小白菜／青江菜32元，買一送一
◾冷凍美國牛雪花火鍋片約250克250元，買一送一