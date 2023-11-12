考生注意！113學年度四技二專統測簡章明公告　全面開放冷氣試場

考生注意！113學年度四技二專統測簡章明公告 全面開放冷氣試場
技專校院入學測驗中心基金會今（12）日發布，113學年度四技二專統一入學測驗簡章將於11月13日起於測驗中心網站公告，民眾可查覽下載或網路訂購，網路訂購期限至12月11日截止；該會服務台亦開放現場購買，現場購買期限至12月20日截止，請有意報名者務必仔細詳閱簡章規定並備妥相關報名資料。
記者李琦瑋／台北報導
測驗中心表示，主要採計統一入學測驗成績的招生管道為四技二專甄選入學及聯合登記分發，有關參與各招生管道的校系科組資料，請至技專校院招生委員會聯合會網站查閱。而四技二專進修部單獨招生、四技二專日間部單獨招生亦有部分招生學校將統一入學測驗成績列為總成績採計項目，請至技專校院招生策略委員會網站留意相關招生訊息。
測驗中心提到，欲瞭解統測各項訊息的考生及家長，可至測驗中心網站下載查閱或撥諮詢服務電話詢問（電話：05-5379000 轉 300）。
測驗中心說，為提供學生較佳應試環境，教育部決定自105學年起，統一入學測驗開放冷氣試場應試，113學年統測也將繼續全面開放冷氣試場，若考試中臨時發生冷氣無法使用情況，將開啟門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間。