台商疾呼「不要柯文哲否則不投票」　藍委：擔心百年大黨被做掉

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游毓蘭認為，海外台商、台胞在過去選舉中，出錢出力最關心自己家鄉，「不要忘了今天紀念國父孫中山先生，在革命大業上，就是倚靠著華僑的力量」，游說，台胞、台商用具體行動表達對國家憂慮，溫玉霞的憂慮自己也聽到了，有很多在海外的僑界都很擔心，如果是柯正侯副，國民黨會失去主體性，國民黨是128年的政黨，就這樣可能會被做掉，所以他們都比較擔心。
至於基層方面，游毓蘭也說，這兩天雖然前總統馬英九提出全民調，但是，「其實國民黨、民眾黨本來在進行政黨協商裡面，全民調裡本來就有很多種全民調，不是說用電話式、網路民調，互比、對比還有政黨實力對比的選項」。
游毓蘭指出，馬英九希望用全民調，在沒有很清楚的把全民調內容確定，以及沒有辦法確立公正公平公開的程序之下，大家當然主要受到這幾天，柯文哲提出的三份的民「調（ㄊ一ㄠˊ）」的民調，產生反感，變成柯的民調，跟馬英九提出的全民調，沒有辦法做很理想的對比，也因此，這就是國內基層有反彈。
游毓蘭直言，這個焦慮是普遍存在的，對於現在有很多參選人小雞，更是焦躁不安，但是「事成於密，敗於公開」，所以，說不定國民黨與民眾黨，還在對全民調做更近一步的協商中，只不過，馬英九提出支持全民調，讓柯文哲覺得說就是完全照馬英九的呼籲，「快，未必是好」。