▲【寵物專輯】飼主屢縱惡犬、咬傷小狗重罰近百萬！　防範犬隻衝突SOP解密

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防範犬隻衝突SOP民眾遇犬隻衝突即將發生該如何處理？北市動保處表示，飼主應該立即縮短牽繩牽好各自的犬隻，也可以阻擋犬隻之間視線，並儘速向反方向遠離現場。另外，欲攻擊犬隻之飼主可放低身體的重心，將犬隻抱住，用自己的體重控制暴衝的犬隻嘗試讓犬隻坐下。
若不幸人或動物已經受傷，除了盡快就醫，為了維護雙方的權益及判斷犬隻是否具有攻擊性，應先行報警並通報1959動物保護專線。動保處除將進行調查飼主有無疏失外，亦會調查犬隻是否需被列管為具攻擊性寵物。
- 縮短牽繩
- 阻擋犬隻之間視線
- 儘速向反方向遠離
▲做好犬隻保護措施有4大好處。（台北市動物保護處提供）
這6種攻擊性犬隻要當心農委會公告危險性犬隻包括下列6種攻擊性犬，依動物保護法第20條第2項規定，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。
比特犬
日本土佐犬
紐波利頓犬
阿根廷杜告犬
巴西菲勒犬
獒犬
4度違法 飼主遭重罰近百萬元新北動保處在111年至112年間接獲多位民眾陳情，板橋區羅姓飼主飼養兇猛犬隻阿根廷杜告犬，在外時皆未使用繫繩及配戴安全防護措施，咬傷其他遛狗民眾的犬隻。動保處除了處分並多次前往飼主住處欲執行沒入杜告犬，但飼主卻將犬隻藏匿家中大門緊閉不願配合，今年已裁罰3次總計46萬6仟元罰鍰，並派員加強該區域的巡邏。
▲新北板橋區一隻小狗「牛奶」遭攻擊性犬隻「阿根廷杜告犬」攻擊咬傷。（新北市動物保護防疫處提供）
日前民眾又發現杜告犬疏縱在外，羅姓飼主因第4次違反動物保護法及動物傳染病防治條例，動保處立即派員前往將杜告犬帶回安置，並重罰48萬2仟5佰元罰鍰，前後共計94萬8萬5仟元。至於杜告犬，後續動保處已另覓合適的飼養人辦理認養。
動保處進一步說明，本次杜告犬疏縱在外雖有配戴口罩及牽繩，但仍無成年人伴同，違反動物保護法第20條第2項規定，依同法第29條第1項第5款規定處以新台幣3萬至15萬元罰鍰，羅姓飼主已被動保處開罰3次並令其改善，此次仍將開罰最高15萬元。另依動物保護法第19條第2項，飼主未完成寵物晶片轉讓登記開罰7仟5佰元、依同法第22條第3項飼主應為寵物絕育，此次未絕育第3次違反開罰25萬元、及未施打狂犬病疫苗依動物傳染病防治條例第13條第2項開罰7萬5仟元，共計裁處新台幣48萬2仟5佰元罰鍰，以示懲處。
新北動保處呼籲，依動物保護自治條例第7條規定，飼主攜帶寵物外出時應使用繫繩以控管寵物行動及安全。如有咬傷紀錄（動物或人）的犬隻，經動保處處分後也會將該犬隻列為攻擊性犬隻，須依動物保護法第20條第2項規定比照攻擊性犬隻方式辦理，需使用繫繩還須配戴安全防護措施，以保障飼犬及他人的安全，且應由成年人伴同，違反者可依同法第29條第1項第5款規定處以新臺幣3萬至15萬元罰鍰。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59828
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