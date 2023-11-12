曝台商、僑胞「不接受柯文哲當正」　溫玉霞表態反對全民調

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溫玉霞說，面對一個艱困的情勢，黨內有影響力的意見領袖，除了呼籲黨內團結、激勵士氣之外，請勿再給侯友宜和侯辦加諸無謂的壓力了，有什麼建議為何不能事先內部好好溝通﹖突然拋出來，究竟是為「全民調」製造新聞話題，還是要讓我們的支持者受到「驚嚇」呢﹖
溫玉霞認為，藍營大咖相約跳出來喊「全民調」，還說全民調「很科學」，但若「全民調」等同真民意，乾脆所有選舉都改以當天民調即可，又何必大費周章由具投票資格的選民進行投票﹖過去選舉太多原本民調落後，結果投票逆轉勝的案例，誰敢說「全民調」真的準確無誤﹖又為什麼在野整合只有「全民調」一條路可走﹖
溫玉霞表示，距離總統登記日只剩10餘天，當雙方互信基礎薄弱下，要達成大家都可接受的「全民調」方式，可說十分困難，例如，如何抽樣、調查時間、由哪幾家民調公司來做，可能還得「諜對諜」討論半天。重點是「全民調」在極短期間內，如何藉由排綠機制來防止綠營灌水？其次，手機民調該不該納入﹖去年活生生的案例，手機民調黃珊珊大贏蔣萬安14%（41%>27%），但選舉投票結果蔣萬安大勝黃珊珊17%（42%>25%），質疑「證明手機民調確實與事實結果存在嚴重落差，真不知民眾黨憑什麼堅持？」
溫玉霞質疑，「又柯文哲與侯友宜的理念相同嗎？兩黨的政策路線一致嗎﹖」柯文哲支持的是「侯柯」及「柯侯」一組對「賴蕭」一組的全民調，還是「柯」、「候」兩人的全民調？
溫玉霞直呼，莫忘，國民黨有14個縣市首長、38席立法委員、近400位縣市議員、還有許多鄉鎮民代及幾十萬黨員，無論組織或人才，絕對比民眾黨有更大的組織動員力和號召力，為什麼我們不彰顯國民黨的優勢，全黨團結配合侯營力求勝選，反而隨他人起舞、盲從跟風，豈非自亂陣腳、自毀長城，徒令忠貞的黨員及支持者扼腕嘆息。
溫玉霞直言，自己誠實反映基層聲音，無意製造紛擾，懇請國民黨高層在苦心整合在野力量時，也能多傾聽基層真實民意，以免做出誤判，愛之反而害之，「懇求全黨團結一心、力挺侯友宜到底，破釜沉舟、奮勇迎戰，才能感動選民，贏得勝選。」
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