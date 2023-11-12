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LOL世界賽／T1自創版本殺入4強！迎戰JDG賽前分析　Faker仍是關鍵

▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽4強淘汰賽韓國最後希望、Faker（左） 領軍的 T1 對決中國 LPL 王者 JDG（右）。（圖／LOL Esports Flickr）
▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽4強淘汰賽韓國最後希望、Faker（左） 領軍的 T1 對決中國 LPL 王者 JDG（右）。（圖／LOL Esports Flickr）

記者張志浩／綜合報導

S13《LOL英雄聯盟》世界賽4強淘汰賽，今（12）日將由韓國最後希望、Faker 領軍的 T1 對決中國 LPL 王者 JDG，這場被多數粉絲認為是「提早開打的冠軍賽」，前《英雄聯盟》職業隊分析師魚丸認為， JDG 為了破解 T1 尾選輔助 Counter 的招式，首場選擇紅方，因此整個 BO5 最重要的就是「誰能夠贏下第一場」，若 JDG 先選紅方還敗下陣來，後續 BP 將會無所適從，T1 高機率會以3比1取勝，T1 若自帶體系的套路被突破，預測 JDG 能以3比2晉級冠軍賽。

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▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽4強淘汰賽，T1 對決 JDG 被多數粉絲認為是「提早開打的冠軍賽」。（圖／LOL Esports Flickr）
▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽4強淘汰賽，T1 對決 JDG 被多數粉絲認為是「提早開打的冠軍賽」。（圖／LOL Esports Flickr）
T1世界賽創造版本　JDG首戰主動選紅方超關鍵

S13 LOL世界賽從16強瑞士制到8強淘汰賽，最大的演變莫過於 T1 帶起的軟輔生態，將遊戲重心放在下路線權，考量到 T1 是全球戰隊中，少數會把第5選 Counter Pick 給予輔助的隊伍，8強戰 T1 在紅方以3比０橫掃 LNG ，就能得知 JDG 想在首場就嘗試主動破解 T1 套路的心態，面對 T1 ，選擇本屆世界賽勝率較低的紅方有跡可循。

魚丸提及，T1 最大的優勢就是自創版本，贏遊戲的條件在於對手不熟悉體系，從 JDG 自選紅方來看，T1 的 BP 主動權較高；而 JDG 在8強賽之前，都是以原有版本的優勢陣容一路晉級，在必須迎合 T1 的版本情況下，強度會不會往下掉還不一定，但仍可期待 JDG 會出什麼招反制 T1。

魚丸指出，若 JDG 第一場輸給 T1 ，大概率要回到藍方玩原本熟悉的體系，畢竟 LPL 戰隊不擅長走前期打線並專注營運的打法，從昨（11）日 WBG 對決 BLG 的 LPL 內戰就可證明，雙方都打得不是很乾淨，容易在營運過程給出機會，所以更多會希望尋求團戰，但 T1 就是突破原有體系的創始者，因此系列賽第一戰，就是決定勝負的關鍵局。

▲T1 本屆 LOL 世界賽將自創體系變為遊戲主流版本，面對強敵 JDG 會拿出什麼表現令全球粉絲期待。（圖／LOL Esports Flickr）
▲T1 本屆 LOL 世界賽將自創體系變為遊戲主流版本，面對強敵 JDG 會拿出什麼表現令全球粉絲期待。（圖／LOL Esports Flickr）
JDG 燦金之路最大考驗　想贏 T1 掌握3重點

坐擁 LPL 春夏季賽、MSI 季中邀請賽冠軍的 JDG 只要再奪下世界賽冠軍，就能達成史無前例的「燦金之路」王朝，面對自帶體系、氣勢高昂的 T1，魚丸認為，JDG 在 BP 上要「跟著 T1 在下路選擇軟輔」，否則對線上無法掌握優勢；此外，選擇「保護型軟輔搭配大後期射手」也會是一種解法，例如婕莉配露璐、亞菲利歐配睿娜妲等，確保前期不會產生大量的經濟差，導致中期團戰毫無優勢，不然 Ruler 操作再怎麼瘋狂，沒有良好的發育也是空談。

第二，JDG「中野強度必須拉高」，魚丸說明，T1 的團隊運作大腦仍是老將 Faker，無論玩什麼體系，Kanavi 和 Knight 都需要在前中期給予 Faker 充足壓力，讓他在發育和團隊主 Call 之間自顧不暇，包括阿璃配菲艾、星朵拉配李星、妮可配嘉文等都有可能出場； GEN.G能在 LCK 和世界賽不斷打贏 T1，也是因為中路常選阿卡莉、犽凝等打線角色。

第三，「盡量讓上路 369 後選角色」，現今軟輔當道，開團重心本應落在打野身上，但 Kanavi 在本次世界賽唯二落敗的比賽就是使用茂凱與銳兒這2隻「純工具人打野」，勝利的比賽皆是鬥士，所以想給予 Faker 壓力，選坦型打野自斷手腳並不實際，況且 JDG 也難將 369 作為團隊核心，因為「幫上路，下路就會爆炸」，這也意味著 369 要扛線、又要承擔開團壓力，在這樣的情況下，BP 應該讓 369 能後選，視 Zeus 的角色，拿出較適合扛壓的英雄應對。

▲JDG 想完成「燦金之路」的王朝，必須先突破自帶體系、氣勢高昂的 T1。（圖／LOL Esports Flickr）
▲JDG 想完成「燦金之路」的王朝，必須先突破自帶體系、氣勢高昂的 T1。（圖／LOL Esports Flickr）

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