LOL世界賽／T1自創版本殺入4強！迎戰JDG賽前分析　Faker仍是關鍵

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S13 LOL世界賽從16強瑞士制到8強淘汰賽，最大的演變莫過於 T1 帶起的軟輔生態，將遊戲重心放在下路線權，考量到 T1 是全球戰隊中，少數會把第5選 Counter Pick 給予輔助的隊伍，8強戰 T1 在紅方以3比０橫掃 LNG ，就能得知 JDG 想在首場就嘗試主動破解 T1 套路的心態，面對 T1 ，選擇本屆世界賽勝率較低的紅方有跡可循。
魚丸提及，T1 最大的優勢就是自創版本，贏遊戲的條件在於對手不熟悉體系，從 JDG 自選紅方來看，T1 的 BP 主動權較高；而 JDG 在8強賽之前，都是以原有版本的優勢陣容一路晉級，在必須迎合 T1 的版本情況下，強度會不會往下掉還不一定，但仍可期待 JDG 會出什麼招反制 T1。
魚丸指出，若 JDG 第一場輸給 T1 ，大概率要回到藍方玩原本熟悉的體系，畢竟 LPL 戰隊不擅長走前期打線並專注營運的打法，從昨（11）日 WBG 對決 BLG 的 LPL 內戰就可證明，雙方都打得不是很乾淨，容易在營運過程給出機會，所以更多會希望尋求團戰，但 T1 就是突破原有體系的創始者，因此系列賽第一戰，就是決定勝負的關鍵局。
JDG 燦金之路最大考驗 想贏 T1 掌握3重點
坐擁 LPL 春夏季賽、MSI 季中邀請賽冠軍的 JDG 只要再奪下世界賽冠軍，就能達成史無前例的「燦金之路」王朝，面對自帶體系、氣勢高昂的 T1，魚丸認為，JDG 在 BP 上要「跟著 T1 在下路選擇軟輔」，否則對線上無法掌握優勢；此外，選擇「保護型軟輔搭配大後期射手」也會是一種解法，例如婕莉配露璐、亞菲利歐配睿娜妲等，確保前期不會產生大量的經濟差，導致中期團戰毫無優勢，不然 Ruler 操作再怎麼瘋狂，沒有良好的發育也是空談。
第二，JDG「中野強度必須拉高」，魚丸說明，T1 的團隊運作大腦仍是老將 Faker，無論玩什麼體系，Kanavi 和 Knight 都需要在前中期給予 Faker 充足壓力，讓他在發育和團隊主 Call 之間自顧不暇，包括阿璃配菲艾、星朵拉配李星、妮可配嘉文等都有可能出場； GEN.G能在 LCK 和世界賽不斷打贏 T1，也是因為中路常選阿卡莉、犽凝等打線角色。
第三，「盡量讓上路 369 後選角色」，現今軟輔當道，開團重心本應落在打野身上，但 Kanavi 在本次世界賽唯二落敗的比賽就是使用茂凱與銳兒這2隻「純工具人打野」，勝利的比賽皆是鬥士，所以想給予 Faker 壓力，選坦型打野自斷手腳並不實際，況且 JDG 也難將 369 作為團隊核心，因為「幫上路，下路就會爆炸」，這也意味著 369 要扛線、又要承擔開團壓力，在這樣的情況下，BP 應該讓 369 能後選，視 Zeus 的角色，拿出較適合扛壓的英雄應對。