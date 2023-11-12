感謝10年前太陽花世代齊心擋服貿　賴清德：國家需要賴品妤

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第二，賴品妤不只中央問政表現傑出，對地方基礎建設也很盡心盡力，共處理1393場會勘及協調會，完成許多過去拖延許久的建設，解決交通與教育的需求。賴清德表示，4年前競選立委時，賴品妤就曾提出政見，希望透過「國道一號康寧街新設南入匝道」來改善汐止交通，如今已啟用通車，並成功爭取汐東捷運，未來將大大縮短汐止通勤時間。
第三，國家需要賴品妤，她唸大學的時候就參加學運，是太陽花學運領袖，有氣魄、勇氣、理想、抱負，感謝10年前這群學生齊心將服貿擋下來，改變台灣的命運。如今在總統蔡英文的帶領下，台灣不但沒走回頭路，還持續走向世界、走向國際，台灣總體經濟更是越來越進步。
賴清德補充，台灣去年對外貿易總額超過9千億美金，比前總統馬英九任期最後一年增加70%，如今台灣不但是全球第18大貿易國，都是國人共同打拚的結果。再者國內生產毛額也逐年生長到22兆，今年將突破23兆，成為世界第21大的經濟體。
賴清德說，台灣土地僅3萬6千多平方公里，排名世界第140名，人口數排名世界第57名，經濟體越來越壯大，代表選對人、走對路，若是10年前簽下服貿，與中國綁在一起，將會嚴重衝擊台灣的產業，如今的台灣，可能就不會是現在這樣的情況。因此站在台灣未來發展的前途上，一定要栽培賴品妤，讓她當選留在國會為鄉親服務。
賴清德也提到，賴品妤對手的父親，過去也曾做過議員，後來因為貪污被判刑6年，甚至父子聯手知法犯法，家族不只侵佔國有地蓋豪宅，還蓋停車場牟利。賴清德力讚賴品妤不僅有理想性、對地方建設有貢獻，在國會表現也很優秀，並再次懇請鄉親，明年1月13日一定要出門投票，更與鄉親許下山盟海誓，「總統賴清德一票，立委賴品妤一票，政黨票民進黨一票」。
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