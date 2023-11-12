雙11超商霜淇淋「買1送1」！全家PABLO聯名買2送1　哈根達斯3送2

foodpanda雙11最後一波！折扣碼曝　Uber Eats「11月優惠」一次看

▲foodpanda雙11最後一波折扣碼快搶，Uber Eats「11月優惠」一次看。（圖／NOWnews資料照）
▲foodpanda雙11最後一波折扣碼快搶，Uber Eats「11月優惠」一次看。（圖／NOWnews資料照）

記者黃韻文／綜合報導

雙11優惠最後一波，還沒「白吃」foodpanda的用戶，今（12）日最後一天美食外送、生鮮雜貨單單免費，「上午11時、下午5時」滿 250 元現折 250 元。Uber Eats迎接7周年，大手筆祭出11月優惠， 生鮮雜貨限時買一送一，百大商品7折起，《NOWnews》整理foodpanda、Uber Eats完整11月優惠一篇看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲foodpanda雙11優惠碼進入最後一天。（圖／業者提供）
▲foodpanda雙11優惠碼進入最後一天。（圖／業者提供）
🟡2023年11月foodpanda優惠碼懶人包

📌【超級會員日】

◼11 月 15 日美食外送下訂悟饕池上飯包，pandapro 會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，且不限訂購次數，優惠每日數量有限，限悟饕池上飯包指定門市方可享有優惠，部分分店不適用。

◼11 月 22 日美食外送下訂SUBWAY，pandapro會員美食外送下訂 SUBWAY，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，且不限訂購次數，優惠每日數量有限，限SUBWAY指定門市方可享有優惠，部分分店不適用。

◼11 月 29 日美食外送下訂六扇門，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，且不限訂購次數，優惠每日數量有限，限六扇門指定門市方可享有優惠，部分分店不適用。

📌【美食外送】

◼11 月 1 日至 11 月 12 日，美食外送輸入優惠碼【滿漢全十一】，消費滿額享 85 折，數量有限兌完為止。

◼11 月 1 日至 11 月 12 日，美食外送十一月指定店家享現折優惠，消費滿 250 元 輸入優惠碼【十一爽翻天】再享 7 折，疊加優惠最低 5 折起。優惠券最高折抵 80 元，每人限使用 1 次，限指定使用者，限使用線上付款。

◼11 月 9 日至 11 月 20 日，美食外送下訂迷客夏輸入優惠碼【十一喝迷客夏】，消費滿  199 元享 8 折，最高折抵 50 元，每人限用 1 次，優惠每日數量有限，部分分店家不適用。

◼11 月 13 日至 11 月 30 日，美食外送下訂必勝客和PastaHut輸入優惠碼【十一吃必勝客】，消費滿  200 元現折 50 元，優惠每日數量有限兌完為止，部分分店不適用。

◼11 月1 日至  11 月 30 日，美食外送「每週二」下訂星巴克指定專區輸入優惠碼【週二星享日】現折 70 元，限於星巴克指定分店訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用，數量有限兌完為止。

◼11月7 日至 11 月 27 日，美食外送下訂肯德基指定套餐送 QQ 球，免輸入優惠碼，限於肯德基指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。

◼11 月 11 日至 11 月 30 日，美食外送下訂達美樂 9 吋指定系列披薩，送 6 吋指定口味披薩，免輸入優惠碼，限於達美樂指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。

◼11月1 日至 11 月 30 日，美食外送十一月指定店家優惠 8 折起，消費滿 329 元輸入優惠碼【十一月熊送】再打 85 折，最高折抵 60 元，每人限使用 1 次，部分店家不適用，限指定使用者，限使用線上付款，數量有限兌完為止。

📌【生鮮雜貨】

◼11月 1 日至 11 月 30 日，指定用戶購買生鮮雜貨指定店家，輸入優惠碼【十一上眉梢】，消費滿額享 8 折，每人可用 1 次。

◼11月 1 日至 11 月 30 日，指定用戶購買生鮮雜貨指定店家，輸入優惠碼【十一氣洋洋】，消費滿額享 65 折，每人可用 1 次。

◼11 月 4 日指定用戶購買美廉社，輸入優惠碼【美廉熊送】，消費滿 699 元享 75 折，最高折抵 300 元，每人可用 1 次。

◼11 月 1 日至 11 月 7 日，輸入優惠碼【十一買樂福】，家樂福量販滿 799 元享 82 折，最高折抵 200 元；家樂福超市滿 599 元享 82 折，最高折抵 200元，每人可用 1 次，數量有限兌完為止。

◼11 月 1 日至 11 月 12 日，指定時段購買統一超商，輸入優惠碼【十一買七】，滿 349 元折 100 元，每人可用 1 次，每日數量有限兌完為止。

◼11 月 8 日至 11 月 14 日，訂購大潤發輸入優惠碼【十一買潤發】，滿 799 元享 82 折，最高折抵 200 元，每人可用 1 次。

📌【外帶自取】

◼11月 1 日至 11 月 12 日，外帶自取輸入優惠碼【十一上加喜】，滿 149 元享 7 折，最高折抵 60 元，每人全活動走期限用 5 次，每日數量有限、總數量有限，兌完為止。

▲foodpanda 聯手必勝客、頂呱呱、珍煮丹、麻古茶坊，滿額疊加優惠5折起。（圖／業者提供）
▲foodpanda 聯手必勝客、頂呱呱、珍煮丹、麻古茶坊，滿額疊加優惠5折起。（圖／業者提供）
🟡Uber Eats 7周年優惠活動彙整

▲Uber Eats 11月優惠活動。（圖／業者提供、記者整理）
▲Uber Eats 11月優惠活動。（圖／業者提供、記者整理）

foodpanda「雙11折250」超難搶！內行人秘訣不藏了：7元吃麥當勞

實測／foodpanda雙11優惠券出爐！滿250元現折250元　真的吃免錢

全聯首位百萬得主出爐！還有24個百萬　家樂福「麝香葡萄246元」

7-11今「美式買2送2、拿鐵買2送1」　全家霜淇淋買1送1隱藏吃法曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞