foodpanda雙11最後一波！折扣碼曝　Uber Eats「11月優惠」一次看

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📌【超級會員日】
◼11 月 15 日美食外送下訂悟饕池上飯包，pandapro 會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，且不限訂購次數，優惠每日數量有限，限悟饕池上飯包指定門市方可享有優惠，部分分店不適用。
◼11 月 22 日美食外送下訂SUBWAY，pandapro會員美食外送下訂 SUBWAY，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，且不限訂購次數，優惠每日數量有限，限SUBWAY指定門市方可享有優惠，部分分店不適用。
◼11 月 29 日美食外送下訂六扇門，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，且不限訂購次數，優惠每日數量有限，限六扇門指定門市方可享有優惠，部分分店不適用。
📌【美食外送】
◼11 月 1 日至 11 月 12 日，美食外送輸入優惠碼【滿漢全十一】，消費滿額享 85 折，數量有限兌完為止。
◼11 月 1 日至 11 月 12 日，美食外送十一月指定店家享現折優惠，消費滿 250 元 輸入優惠碼【十一爽翻天】再享 7 折，疊加優惠最低 5 折起。優惠券最高折抵 80 元，每人限使用 1 次，限指定使用者，限使用線上付款。
◼11 月 9 日至 11 月 20 日，美食外送下訂迷客夏輸入優惠碼【十一喝迷客夏】，消費滿 199 元享 8 折，最高折抵 50 元，每人限用 1 次，優惠每日數量有限，部分分店家不適用。
◼11 月 13 日至 11 月 30 日，美食外送下訂必勝客和PastaHut輸入優惠碼【十一吃必勝客】，消費滿 200 元現折 50 元，優惠每日數量有限兌完為止，部分分店不適用。
◼11 月1 日至 11 月 30 日，美食外送「每週二」下訂星巴克指定專區輸入優惠碼【週二星享日】現折 70 元，限於星巴克指定分店訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用，數量有限兌完為止。
◼11月7 日至 11 月 27 日，美食外送下訂肯德基指定套餐送 QQ 球，免輸入優惠碼，限於肯德基指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。
◼11 月 11 日至 11 月 30 日，美食外送下訂達美樂 9 吋指定系列披薩，送 6 吋指定口味披薩，免輸入優惠碼，限於達美樂指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。
◼11月1 日至 11 月 30 日，美食外送十一月指定店家優惠 8 折起，消費滿 329 元輸入優惠碼【十一月熊送】再打 85 折，最高折抵 60 元，每人限使用 1 次，部分店家不適用，限指定使用者，限使用線上付款，數量有限兌完為止。
📌【生鮮雜貨】
◼11月 1 日至 11 月 30 日，指定用戶購買生鮮雜貨指定店家，輸入優惠碼【十一上眉梢】，消費滿額享 8 折，每人可用 1 次。
◼11月 1 日至 11 月 30 日，指定用戶購買生鮮雜貨指定店家，輸入優惠碼【十一氣洋洋】，消費滿額享 65 折，每人可用 1 次。
◼11 月 4 日指定用戶購買美廉社，輸入優惠碼【美廉熊送】，消費滿 699 元享 75 折，最高折抵 300 元，每人可用 1 次。
◼11 月 1 日至 11 月 7 日，輸入優惠碼【十一買樂福】，家樂福量販滿 799 元享 82 折，最高折抵 200 元；家樂福超市滿 599 元享 82 折，最高折抵 200元，每人可用 1 次，數量有限兌完為止。
◼11 月 1 日至 11 月 12 日，指定時段購買統一超商，輸入優惠碼【十一買七】，滿 349 元折 100 元，每人可用 1 次，每日數量有限兌完為止。
◼11 月 8 日至 11 月 14 日，訂購大潤發輸入優惠碼【十一買潤發】，滿 799 元享 82 折，最高折抵 200 元，每人可用 1 次。
📌【外帶自取】
◼11月 1 日至 11 月 12 日，外帶自取輸入優惠碼【十一上加喜】，滿 149 元享 7 折，最高折抵 60 元，每人全活動走期限用 5 次，每日數量有限、總數量有限，兌完為止。
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