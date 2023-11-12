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別掉入陷阱！馬斯克警告以色列：若殺孩子將培養出更多哈馬斯

▲▲馬斯克近日分享對於以色列、哈馬斯衝突的看法。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲▲馬斯克近日分享對於以色列、哈馬斯衝突的看法。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈馬斯在10月7日向以色列發動跨境攻擊，導致1400人犧牲、超過240人被俘，以軍也發動反擊、包圍加薩走廊，近期更展開地面攻擊。以色列與哈馬斯的衝突也引發各界討論激辯，億萬富豪馬斯克近日也分享他的見解，認為以色列恐怕陷入哈馬斯設下的輿論陷阱，不僅無法締造和平，且會培養出更多恐怖分子。

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根據《商業內幕》報導，馬斯克近來在俄羅斯裔電腦科學家、Podcaster兼作家佛瑞德曼（Lex Fridman）最新一集Podcast中，談及最近以阿情勢、以哈戰局，他認為，若要解決以巴衝突其實「沒有最簡單的答案」，但他也對以色列有一些建議，包括哈馬斯在10月初發動的襲擊中，其行動的根本宗旨為試圖激起以色列的「過度反應」，這樣民眾就會抗議以方的舉動。

馬斯克分析，顯然哈馬斯並不指望能取的軍事勝利，而是希望盡可能犯下「最嚴重的暴行」，以此激起以色列可能的最激進反應，接著利用這種激進反應團結全世界的穆斯林，支持支持加薩和巴勒斯坦的獨立事業，「如今他們已經成功做到了。」

馬斯克建議，如今面對哈馬斯的挑釁，以色列應做出一些「違反直覺」的事情，並試圖用「明顯的善舉」來「阻撓」哈馬斯。馬斯克表示，「以色列試圖找到哈瑪斯成員，其實是合適的。你知道，要嘛殺了他們，要嘛監禁他們，必須對哈馬斯做點什麼，不然他們會繼續捲土重來。」

馬斯克表示，在衝突期間也應該要注重明確的「善意行為」，例如確保加薩走廊持續獲得食物、水、醫療用品等供應。他進一步指出，重點在於以方的行為要毫不含糊，以至於哈瑪斯沒辦法宣稱為「詭計」。

馬斯克表示，以色列應該用不容否認的善意回應，因為「以眼還眼只會讓每個人盲目」。加薩持續發生的暴力行為將留下更多痛恨以色列的人，「你每殺掉一個哈馬斯成員，又會造就出多少個？如果你造就的超過殺掉的，那就沒有成功。如果你在加薩殺掉某個人的孩子，至少就培養出一些哈馬斯成員，他們會就為了殺掉以色列人而死」。

馬斯克表示，如果衝突的目標是為了締造和平，那麼以色列應該捫心自問，「恐怖分子是愈來愈多、還是愈來愈少？」

這並非馬斯克第一次介入以巴衝突。馬斯克在10月時提出要為加薩地區提供星鏈網路，以幫助援助組織和平民，但此舉激怒了以色列。

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