別掉入陷阱！馬斯克警告以色列：若殺孩子將培養出更多哈馬斯

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬斯克分析，顯然哈馬斯並不指望能取的軍事勝利，而是希望盡可能犯下「最嚴重的暴行」，以此激起以色列可能的最激進反應，接著利用這種激進反應團結全世界的穆斯林，支持支持加薩和巴勒斯坦的獨立事業，「如今他們已經成功做到了。」
馬斯克建議，如今面對哈馬斯的挑釁，以色列應做出一些「違反直覺」的事情，並試圖用「明顯的善舉」來「阻撓」哈馬斯。馬斯克表示，「以色列試圖找到哈瑪斯成員，其實是合適的。你知道，要嘛殺了他們，要嘛監禁他們，必須對哈馬斯做點什麼，不然他們會繼續捲土重來。」
馬斯克表示，在衝突期間也應該要注重明確的「善意行為」，例如確保加薩走廊持續獲得食物、水、醫療用品等供應。他進一步指出，重點在於以方的行為要毫不含糊，以至於哈瑪斯沒辦法宣稱為「詭計」。
馬斯克表示，以色列應該用不容否認的善意回應，因為「以眼還眼只會讓每個人盲目」。加薩持續發生的暴力行為將留下更多痛恨以色列的人，「你每殺掉一個哈馬斯成員，又會造就出多少個？如果你造就的超過殺掉的，那就沒有成功。如果你在加薩殺掉某個人的孩子，至少就培養出一些哈馬斯成員，他們會就為了殺掉以色列人而死」。
馬斯克表示，如果衝突的目標是為了締造和平，那麼以色列應該捫心自問，「恐怖分子是愈來愈多、還是愈來愈少？」
這並非馬斯克第一次介入以巴衝突。馬斯克在10月時提出要為加薩地區提供星鏈網路，以幫助援助組織和平民，但此舉激怒了以色列。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。