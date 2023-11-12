超越BLACKPINK！Coldplay演唱會場內外擠84000人　82分鐘完成疏運

味全龍「斬猿」成功拚到G7！小龍女啦啦隊跳了3年落淚：很多感觸

▲味全龍「斬猿」成功拚到台灣大賽G7，其中跳了3年啦啦隊的成員米奇（左圖）忍不住落淚：「很有感觸。」小映（右圖）與其他夥伴紛紛祭出「斬猿法寶。」（圖／IG）
▲味全龍「斬猿」成功拚到台灣大賽G7，其中跳了3年啦啦隊的成員米奇（左圖）忍不住落淚：「很有感觸。」小映（右圖）與其他夥伴紛紛祭出「斬猿法寶。」（圖／IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

CPBL台灣大賽第六戰昨（11）日由味全龍拿下，成功把樂天桃猿拉到第七戰，比賽內容十分精彩，場邊的小龍女啦啦隊更是創意無限，紛紛祭出許多「斬猿」道具，最終成功見證球隊勝利，距離總冠軍只差一步。令人感動的是，有不少小龍女是從2020年球隊創隊後就待到現在，其中成員米奇忍不住落淚吐出心聲，「一整個很多感觸。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2020年從二軍爬起的味全龍，成功拿下二軍總冠軍，當時身為啦啦隊的米奇就在斗六棒球場見證歷史，如今3年過去了，球隊距離台灣大賽總冠軍只差一步，讓米奇忍不住PO文寫下心聲，「今天眼淚有點不爭氣，從二軍到現在的台灣大賽，一整個很多感觸！」而她還特地綁了當年的造型，希望把好運氣帶到現在，「為的就是ㄆㄘㄉ（拋彩帶）！我們G7見！喊破喉嚨吧！」

▲（圖／Dragon Beauties小龍女FB）
▲賴可在場邊高舉徐展元的看板，象徵擊敗對手。（圖／Dragon Beauties小龍女FB）
另位成員小映也在戴上髮箍「猴伊細」象徵擊敗樂天桃猿，她開心地表示，「今天的背水一戰，我們卯足全力在想各種點子，希望能轉個氣，沒想到展元（斬猿）哥威力強大。」也透露她一聽到球員徐若熙的MVP感言後，就不自覺流下眼淚。

有趣的是，小龍女們出盡奇招，紛紛祭出勝利道具，除了在手背上寫下「斬猿」兩字，以及在頭上貼著「潑猴退散」字樣的紅符以外，就連知名主播徐展元的照片都搬了出來，大玩諧音哏，象徵「斬猿」祈求味全龍能拿下勝利，每個可愛畫面都掀起球迷討論。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

▲（圖／Dragon Beauties小龍女FB）
▲霖霖等多位女孩都貼上印有「潑猴退散」的紅符。（圖／Dragon Beauties小龍女FB）
▲（圖／Dragon Beauties小龍女FB）
▲Queena（左）與心璇（右）把「斬猿」兩字分別寫在雙手手背上，祈求帶來好運。（圖／Dragon Beauties小龍女FB）

啦啦隊慈妹跳了6年壓力大！被球迷1句話逼哭「我連事情都做不好」

啦啦隊洗菜「單戀已婚人夫10年」！潘君侖早知情狂嘆：怎勸都沒用

啦啦隊「紅髮安娜」青蛙泳裝超辣！粉絲見超近畫面嗨翻：感冒好了

啦啦隊詩雅、十元「台灣大賽鬧不合」！老爸也錯亂：到底誰贏球啊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞