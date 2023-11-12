味全龍「斬猿」成功拚到G7！小龍女啦啦隊跳了3年落淚：很多感觸
CPBL台灣大賽第六戰昨（11）日由味全龍拿下，成功把樂天桃猿拉到第七戰，比賽內容十分精彩，場邊的小龍女啦啦隊更是創意無限，紛紛祭出許多「斬猿」道具，最終成功見證球隊勝利，距離總冠軍只差一步。令人感動的是，有不少小龍女是從2020年球隊創隊後就待到現在，其中成員米奇忍不住落淚吐出心聲，「一整個很多感觸。」
記者詹鎰睿／綜合報導
2020年從二軍爬起的味全龍，成功拿下二軍總冠軍，當時身為啦啦隊的米奇就在斗六棒球場見證歷史，如今3年過去了，球隊距離台灣大賽總冠軍只差一步，讓米奇忍不住PO文寫下心聲，「今天眼淚有點不爭氣，從二軍到現在的台灣大賽，一整個很多感觸！」而她還特地綁了當年的造型，希望把好運氣帶到現在，「為的就是ㄆㄘㄉ（拋彩帶）！我們G7見！喊破喉嚨吧！」
另位成員小映也在戴上髮箍「猴伊細」象徵擊敗樂天桃猿，她開心地表示，「今天的背水一戰，我們卯足全力在想各種點子，希望能轉個氣，沒想到展元（斬猿）哥威力強大。」也透露她一聽到球員徐若熙的MVP感言後，就不自覺流下眼淚。
有趣的是，小龍女們出盡奇招，紛紛祭出勝利道具，除了在手背上寫下「斬猿」兩字，以及在頭上貼著「潑猴退散」字樣的紅符以外，就連知名主播徐展元的照片都搬了出來，大玩諧音哏，象徵「斬猿」祈求味全龍能拿下勝利，每個可愛畫面都掀起球迷討論。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁