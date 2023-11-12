MLB／大谷翔平即將降臨舊金山 巨人休賽季最大目標就是簽下他
美國職棒MLB洛杉磯天使隊日本二刀流好手大谷翔平，在今年正式成為自由球員，他並沒有接受天使隊開的報價，而是尋求更多意見轉戰他隊。其中目前最被看好的下家為洛杉磯道奇隊，道奇隊動作最大也最有資金，能給大谷一紙13年的超級大約，總價也可能將高達5億美元（約160億台幣），但想爭奪大谷翔平加盟的球隊相當多，如今就傳出舊金山巨人隊，也可能將成為大谷翔平的下家。
實習記者陳品翔／綜合報導
根據美媒《舊金山紀事報》記者報導，大谷是巨人隊這個休賽期的第一目標，也是一年前試圖簽下洋基明星外野手Aaron Judge之後，巨人隊再次認真準備在自由市場簽下頂級球星。一位在總經理會議期間與大谷翔平交談的經紀人，稱巨人隊是大谷的「自然選擇」。另一位人士則是表示，他們認為巨人隊有機會，因為舊金山位處於西海岸，對於亞洲球員較具吸引力。
大谷翔平並不是巨人隊計劃追逐的唯一一位來自亞洲的大咖自由球員。據美媒介紹，球隊還對日本職棒歐力士猛牛隊的王牌投手山本由伸，進行了「大量研究」，包括棒球運營總裁Farhan Zaidi和他的助手在日本執行的球探任務，山本預計將在今年正式挑戰大聯盟。
巨人隊也對韓籍外野手李政厚有著濃厚的興趣，並將在中外野尋求答案，先前李政厚曾被大聯盟官網特別撰文介紹，文章內也將李政厚形容為「沒有弱點的打者」。