博訓創薪雄給力！身障職訓成果展金牌培育服務

高市府勞工局11日下午在衛武營榕樹廣場舉辦「博訓創薪雄給力」身障職訓成果展，計有博愛職訓中心職訓班、高雄市視障關懷發展協會等17個職訓班參與，由學員設攤秀出訓練成果，並邀請民眾DIY體驗，也規劃創意競賽抽獎等精彩活動。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府勞工局表示，今年共開辦27班身心障礙者職業訓練，共計268人參訓，透過一系列優質的培育訓練與關懷輔導，預估整體就業率可達70%以上。其中一位於「雲端應用與ERP行政事務班」受訓的聽語障學員，在訓期間即努力取得6張TQC證照與電腦軟體應用丙級技術士證照，並在師長的鼓勵下順利考取台電。
其中，高雄市視障關懷發展協會所帶領的學員，他們是一群視障朋友，即將於結訓後投入按摩行業，各個「手藝精湛」，只要民眾在粉絲頁按讚公開分享，即可在現場免費獲得10分鐘堪稱「妙手回春」的按摩體驗。
博訓中心的「手機專業維修包膜實務班」學員也在現場攜手民眾一起打場「手機保衛戰」，進行手機全功能檢測清潔，同時為手機螢幕貼上一層「強化玻璃護甲」。讓民眾在體驗中，實際感受了解身障者透過職訓培育後所習得的一技之長。
高市府勞工局副局長陳石圍也在活動中頒發學員成績優良獎，並表揚委訓績優單位。陳石圍表示，博訓中心今年更再度榮獲「TTQS人才發展品質管理系統評核」金牌肯定，明(113)年度即將開辦的身心障礙者職訓班已開始受理報名，想學技能的身障朋友千萬不要錯過培訓良機，歡迎踴躍報名。