T1／台啤雲豹新賽季主場移師桃園巨蛋 啟用16米的巨型LED螢幕
台啤永豐雲豹籃球隊今（12）日正式宣布，新賽季主場將移師至桃園巨蛋，球團更為球場做了一連串全新規劃並升級設施，球團執行長張建偉說：「雲豹長期致力於改進台灣場館經營，積極投入籃球運動發展，支持各項活動，每一次的努力都要帶給球迷豐富體驗和支持運動進步。」
記者黃建霖/綜合報導
雲豹新主場的「無我」視覺設計，規劃「豹讚」商店、「豹好吃」美食區，並正式啟用長達16米的巨型LED螢幕以及全長150公尺的環狀LED屏幕，另特別 增設「豹型舞台」和「豹紋」DJ台，讓DJ和「浪LIVE電豹女」啦啦隊一起帶動現場觀眾，舞台旁更有「18天」王者之聲日式人聲「豹大聲」專區，讓球迷能體驗彷佛日本球賽的風格為球隊加油，軟硬體全豹到，要在11月18日的主場開幕戰帶給球隊豹力加持，讓球迷享受獨一無二的「豹爽」觀賽體驗。
桃園市市長張善政表示，歡迎台啤永豐雲豹為場館投注資源，在與領航猿共用情況下，更顯示桃園巨蛋的多功能性，希望桃園巨蛋能成為集結球迷的核心場所，透過精彩賽事，鼓勵民眾積極參與體育活動，他說：「我們與台啤永豐雲豹許下共同打造一座充滿活力和健康的運動城市的承諾！」
台啤永豐雲豹開幕戰在即，11月13日則將先和桃園領航猿在桃園巨蛋聯合舉辦「2023-24 職業籃球賽季桃園城市籃球隊共用主場交流賽」，提供球迷免費進場。