太離譜！鹿港天后宮「作客媽祖」遭網拍 膽大竊賊露餡遭逮送辦
實在離譜！本月10日，彰化縣警察局鹿港分局獲報，有不肖人士利用鹿港天后宮提供的「作客媽祖」，未及時歸還反將媽祖神尊上網拍賣，警方調閱監視器畫面，發現34歲許姓男子涉有重嫌，11日循線前往新北市三重區，將許男逮捕到案，許男因缺錢花用，竟將歪腦筋動到「媽祖」身上，12日被依違反刑法詐欺及侵占罪，移送彰化地檢署偵辦，警方也將擴大清查，是否還有其他宮廟受害。
記者林盈君／綜合報導
據了解，鹿港天后宮為提供民眾辦喜事、宮廟遶境活動，可申請「作客媽祖」神尊，但卻被不肖人士利用。許姓男子因缺錢花用，假借辦理遶境的名義，分別向鹿港鎮天后宮及奉天宮恭請韋五媽及蘇府王爺兩座神尊，卻遲遲未歸還，還將神尊放上網拍賣，得手2萬元。警方接獲方報案後，隨即展開調查。
警方調查發現，許男利用不知情網友身分，先是租賃車輛、設下斷點，又利用該假身分偽裝，向廟方申請，試圖混淆警方偵辦方向。得手之後，利用臉書拍賣獲利2萬元，雖然買家發現後將神尊歸還，但仍被警方依詐欺及侵占罪移送。經調閱監視器、及蒐證，警方於11日循嫌於新北市三重逮捕許男，其住處未發現有其他其神像，但警方後續將擴大清查，是否有其他宮廟受害。