郭婞淳、彭政閔、張泰山列國民黨不分區立委？朱立倫：持續努力中
受到藍白合作不確定因素影響，國民黨原訂上週就要公布不分區立委名單，但延後至15日中常會提報不分區立委提名名單，是否會有白營推薦人選也備受關注，傳出國民黨鎖定東京奧運金牌女將「舉重女神」郭婞淳、中職中信兄弟的總教練彭政閔、味全龍隊的打擊教練張泰山，國民黨主席朱立倫今（12）日指出，國民黨徵選非常多優秀的人才，「但是因為太多遺珠之憾，持續努力當中」，更強調絕對沒有大家傳言的政治交換。
記者林怡昕／台北報導
國民黨不分區立委過去習慣分為為政治、專業組，傳出國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介以及雲林縣張派前立委張嘉郡都可望被排入政治組。
至於專業組方面，據了解，人選將朝體育、財經、新創、新住民等領域擇選，並以形象佳且年輕為優先，藉此爭取中間票源，並幫總統、區域立委選舉加分。
朱立倫今天上午出席國父誕辰158週年紀念活動，針對國民黨不分區名單，朱立倫表示，國民黨徵詢了非常多優秀的人才，像體育界、科技界、新創界、學術界很多優秀的人才，「但是因為太多太多的遺珠之憾，我們持續努力當中。」
朱立倫也再次強調，希望這個過程充滿亮點，對於總統、立委選舉是有加分的，絕對沒有大家傳言的政治交換，也不會有利益勾結。
國民黨不分區安全名單將在15日公布，18日召開中央委員會議行使同意權。