MLB／大谷翔平有望獲160億史上最大合約 日媒點出關鍵原因
美國職棒MLB洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，在今年正式成為自由球員，他並沒有接受天使隊開的報價，而是尋求更多意見轉戰他隊。許多球隊對大谷有著濃厚的興趣，包含道奇、巨人、水手、大都會、教士、遊騎兵、紅襪等隊，都傳出將努力爭取大谷翔平加盟，也讓大聯盟休賽季充滿話題。
實習記者陳品翔／綜合報導
各方預測大谷不僅將成為大聯盟史上，第一位拿到5億美元（約160億新台幣）頂級合約的球星，甚至有機會挑戰6億美元大關（約新台幣191億），日本媒體《體育報知》分析，巨人與道奇的世仇關係，是大谷翔平最終合約數目多寡的關鍵因素。
《體育報知》提到，許多大聯盟經理認為，道奇隊是大谷翔平爭奪戰中最熱門的球隊，隨著道奇將全力爭取大谷翔平，合約的數目預計也將持續增加。而巨人在過去在紐約時期，和道奇就是競爭關係（紐約巨人VS.布魯克林道奇），若想要在大谷翔平爭奪戰成功擊敗世仇，必定得端出超級大約才有機會。
事實上，舊金山巨人隊自2017年底以來，場均觀眾人數約為4萬人，人數與往年相比減少了約1萬人，球隊需要像前全壘打王Barry Bonds這樣的超級巨星來拯救球隊，而大谷翔平如今看來就是最佳人選，若能成功延攬他的加盟，勢必對於戰績與票房都能帶來正面影響。