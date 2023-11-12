傳柯文哲為太陽花向蔡正元致歉 時代力量批柯背叛年輕世代
前立委蔡正元11日在粉專表示，民眾黨總統參選人柯文哲以及競選總幹事黃珊珊皆有為當年支持太陽花學運一事致歉，但柯文哲競辦與黃珊珊都出面否認。對此，時代力量發言人余佳蒨痛批，柯文哲作爲太陽花學運的最大政治獲益者，承載社會期待，如今為了成為藍白共主，連過去的自己都可以背叛，令人不恥。
記者邱新博／台北報導
余佳蒨表示，身為素人醫生的柯文哲多次到場力挺太陽花學運，最後柯文哲也繼承這股社會能量當選台北市長，沒想到 9 年後，柯文哲卻為了成為藍白共主，反黑箱服貿變成反黑箱不反服貿，向力挺國家暴力、護航服貿協議的蔡正元道歉，柯文哲背叛了柯醫師，背叛了過去對他抱有期待的人們，背叛了一整個對國家前途、個人未來感到憂慮而走上街頭的年輕世代，時代力量予以嚴厲譴責。
余佳蒨強調，過去柯文哲常講「不能拿去交換的就是核心價值」，現在為了政治權力跟蔡正元、邱毅、顏寬恒、鍾東錦、李全教站在一起，柯文哲唯一不能交換的核心價值，就是對於政治權位的著迷與眷戀。
蔡正元透過臉書指稱，名嘴朱學恒為10年前支持太陽花學運向他道歉，有網友問及，當年支持太陽花的柯文哲有道歉嗎？蔡正元臉書小編回覆，柯文哲和柯文哲競辦總幹事黃珊珊都向蔡正元致歉。
柯文哲辦公室發言人戴于文今表示，柯文哲從未因太陽花事件向蔡正元道歉，僅是針對太陽花事件後續交換意見。黃珊珊則回應，「我從未為了太陽花跟任何人道歉，請勿以訛傳訛！年輕人對荒謬現狀的反抗，才是國家進步的動力！」