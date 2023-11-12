月經不順提早治療！更年期來了沒在怕　婦科醫教「這樣吃」更健康

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更年期診斷主要依據年齡及臨床症狀，通常不需要檢驗，但有疑問時，可檢測濾泡激素（FSH > 25 IU/L），也可檢測黃體激素（LH）或雌二醇（estradiol）；至於常見症狀，因雌激素降低會引發下視丘的血管舒縮中心不穩定，進而造成熱潮紅、盜汗等，約 40%到60% 的停經女性有此症狀。
此外，雌激素降低會引起尿道、膀胱、陰道、陰唇等黏膜表層退化變薄，陰道可能失去彈性、變窄及乾澀，易引起尿道、陰道感染與性交疼痛，另心血管疾病的風險會上升，慢慢追上男性，骨質流失速度也會加快，而代謝則會變慢，增加肥胖機率。
李佳潔表示，當身體不適已影響生活品質，應就醫了解是否能用荷爾蒙療法，其針對血管舒縮症狀如熱潮紅、冒汗、心悸等，是目前最有效的藥物，且對於預防骨質疏鬆症也有幫助，而生殖泌尿系統症狀如頻尿、陰道乾澀、性交疼痛等，口服荷爾蒙或局部荷爾蒙同樣能改善，但須注意有乳癌、子宮內膜癌、嚴重肝功能障礙、三酸甘油酯偏高、靜脈栓塞、不明原因子宮出血等則不宜使用，有子宮內膜異位症、子宮肌瘤則需詳細諮詢醫師。
更年期飲食注意事項
* 足量攝取天然雌激素食物，例如黃豆及其製品豆腐、豆干、豆漿等，還有山藥、全穀雜糧、花椰菜、芹菜、蘆筍、豆芽、茄子、韭黃，與毛豆、四季豆、皇帝豆等豆莢類。
* 多吃高鈣食物如乳品及乳製品、豆製品、深綠色蔬菜、堅果種子、魚貝類等，也可補充富含維生素D的魚肝油、高脂魚肉、肝臟等。
* 烹調少油、少鹽、少糖並多吃蔬果。
* 每天喝6到8杯（每杯240毫升）開水，減少泌尿道感染機率。
* 不抽菸、不酗酒、不熬夜，避免過度飲用咖啡。
* 每週150分鐘以上中等強度身體活動。